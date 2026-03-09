https://ria.ru/20260309/avtoshkola-2079455914.html
Юрист рассказала, как будут оценивать автошколы в России
Юрист рассказала, как будут оценивать автошколы в России - РИА Новости, 09.03.2026
Юрист рассказала, как будут оценивать автошколы в России
Автошколы будут оценивать ежегодно по шести предметным показателям, включая долю кандидатов в водители, успешно сдавших с первого раза теоретический и... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T02:49:00+03:00
2026-03-09T02:49:00+03:00
2026-03-09T02:49:00+03:00
общество
россия
владимир колокольцев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588145298_0:94:3076:1824_1920x0_80_0_0_1bb6b82ff54e3a122a0074f8564c47a7.jpg
https://ria.ru/20260204/mvd-2072137621.html
https://ria.ru/20260122/voditeli-2069480158.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588145298_331:0:3060:2047_1920x0_80_0_0_746f36167a4cb7250f5d385e1f143ffb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир колокольцев, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Колокольцев, Владимир Путин
Юрист рассказала, как будут оценивать автошколы в России
РИА Новости: автошколы будут ежегодно оценивать по шести предметным показателям
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Автошколы будут оценивать ежегодно по шести предметным показателям, включая долю кандидатов в водители, успешно сдавших с первого раза теоретический и практический экзамены, и число ДТП по вине водителей-выпускников со стажем менее двух лет, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Как рассказала юрист, в проекте приказа МВД РФ представлены критерии оценки, включающие шесть предметных показателей. В их числе - доля кандидатов, успешно сдавших теоретический и практический экзамены с первой попытки, а также доля теоретических и практических экзаменов, не сданных выпускниками.
"Также учитываться будут ДТП, произошедшие по вине водителей со стажем менее двух лет, а именно: число дорожных аварий, в которых погибли люди, на 1 тысячу выпускников, и число аварий, в которых ранены люди, на 1 тысячу выпускников", - сказала юрист.
Браун отметила, что оценка будет строиться на сравнении показателей каждой автошколы со средними значениями по региону и по стране в целом. Оценку планируется проводить раз в год. Результаты будут размещаться на официальном сайте Госавтоинспекции в течение 10 дней после проведения оценки.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев
на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ с участием президента России Владимира Путина
заявил, что ведомство с мая преступит к реализации полномочий по оценке эффективности автошкол.