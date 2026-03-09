Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, как будут оценивать автошколы в России
02:49 09.03.2026
Юрист рассказала, как будут оценивать автошколы в России
Юрист рассказала, как будут оценивать автошколы в России
Юрист рассказала, как будут оценивать автошколы в России
Автошколы будут оценивать ежегодно по шести предметным показателям, включая долю кандидатов в водители, успешно сдавших с первого раза теоретический и...
общество, россия, владимир колокольцев, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Колокольцев, Владимир Путин
Юрист рассказала, как будут оценивать автошколы в России

РИА Новости: автошколы будут ежегодно оценивать по шести предметным показателям

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИнспекторы ГИБДД Свердловской области принимают практический экзамен на право управления автотранспортом категории "B" у курсантов автошкол
Инспекторы ГИБДД Свердловской области принимают практический экзамен на право управления автотранспортом категории B у курсантов автошкол - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Инспекторы ГИБДД Свердловской области принимают практический экзамен на право управления автотранспортом категории "B" у курсантов автошкол. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Автошколы будут оценивать ежегодно по шести предметным показателям, включая долю кандидатов в водители, успешно сдавших с первого раза теоретический и практический экзамены, и число ДТП по вине водителей-выпускников со стажем менее двух лет, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Как рассказала юрист, в проекте приказа МВД РФ представлены критерии оценки, включающие шесть предметных показателей. В их числе - доля кандидатов, успешно сдавших теоретический и практический экзамены с первой попытки, а также доля теоретических и практических экзаменов, не сданных выпускниками.
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
МВД подготовило критерии оценки автошкол
4 февраля, 12:00
"Также учитываться будут ДТП, произошедшие по вине водителей со стажем менее двух лет, а именно: число дорожных аварий, в которых погибли люди, на 1 тысячу выпускников, и число аварий, в которых ранены люди, на 1 тысячу выпускников", - сказала юрист.
Браун отметила, что оценка будет строиться на сравнении показателей каждой автошколы со средними значениями по региону и по стране в целом. Оценку планируется проводить раз в год. Результаты будут размещаться на официальном сайте Госавтоинспекции в течение 10 дней после проведения оценки.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ с участием президента России Владимира Путина заявил, что ведомство с мая преступит к реализации полномочий по оценке эффективности автошкол.
Сдача экзамена на права - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Россияне с весны смогут дистанционно учиться в автошколах
22 января, 07:45
 
ОбществоРоссияВладимир КолокольцевВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала