Эксперт рассказал, с чем связано снижение продаж автомобилей в России - РИА Новости, 09.03.2026
01:29 09.03.2026
Эксперт рассказал, с чем связано снижение продаж автомобилей в России
Эксперт рассказал, с чем связано снижение продаж автомобилей в России
Долгая и снежная зима стала одним из факторов снижения продаж новых автомобилей в России, рассказал РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные... РИА Новости, 09.03.2026
россия, российские автомобильные дилеры
Россия, Российские автомобильные дилеры
Эксперт рассказал, с чем связано снижение продаж автомобилей в России

Подщеколдин: снижение продаж авто в России связано с долгой и снежной зимой

© РИА Новости / Алексей Мальгавко Покупка автомобиля
Покупка автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Покупка автомобиля. Архивное фото
БРЯНСК, 9 мар – РИА Новости. Долгая и снежная зима стала одним из факторов снижения продаж новых автомобилей в России, рассказал РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.
"Первые два месяца года показали снижение продаж, но в конце февраля наметился рост – сказался отложенный спрос. Ведь такой снежной зимы, когда просто некуда поставить автомобиль во двор, давно не было. Зима стала дополнительным фактором в снижении продаж автомобилей", - заявил эксперт.
Подщеколдин отметил, по итогам 2026 года продажи автомобилей окажутся на уровне прошлогодних.
"Мы рассчитываем, что рынок окажется на уровне прошлого года, какого-то взлета продаж не ожидается. Надеемся на снижение ключевой ставки хотя бы до 12%, это точно поддержит авторынок", - поделился своим мнением эксперт.
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Продажи новых российских автомобилей выросли в 2025 году
5 января, 10:04
 
