https://ria.ru/20260309/avtomobil-2079452538.html
Эксперт рассказал, с чем связано снижение продаж автомобилей в России
Эксперт рассказал, с чем связано снижение продаж автомобилей в России - РИА Новости, 09.03.2026
Эксперт рассказал, с чем связано снижение продаж автомобилей в России
Долгая и снежная зима стала одним из факторов снижения продаж новых автомобилей в России, рассказал РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T01:29:00+03:00
2026-03-09T01:29:00+03:00
2026-03-09T01:29:00+03:00
россия
российские автомобильные дилеры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770846225_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_d0c522eddd5052fd5636c2ed4c899fe5.jpg
https://ria.ru/20260105/rossija-2066443494.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770846225_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_a6b5691e1fe6f44b5244f9fc5e7aff58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российские автомобильные дилеры
Россия, Российские автомобильные дилеры
Эксперт рассказал, с чем связано снижение продаж автомобилей в России
Подщеколдин: снижение продаж авто в России связано с долгой и снежной зимой
БРЯНСК, 9 мар – РИА Новости. Долгая и снежная зима стала одним из факторов снижения продаж новых автомобилей в России, рассказал РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.
"Первые два месяца года показали снижение продаж, но в конце февраля наметился рост – сказался отложенный спрос. Ведь такой снежной зимы, когда просто некуда поставить автомобиль во двор, давно не было. Зима стала дополнительным фактором в снижении продаж автомобилей", - заявил эксперт.
Подщеколдин отметил, по итогам 2026 года продажи автомобилей окажутся на уровне прошлогодних.
"Мы рассчитываем, что рынок окажется на уровне прошлого года, какого-то взлета продаж не ожидается. Надеемся на снижение ключевой ставки хотя бы до 12%, это точно поддержит авторынок", - поделился своим мнением эксперт.