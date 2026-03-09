Эксперт рассказал, с чем связано снижение продаж автомобилей в России

БРЯНСК, 9 мар – РИА Новости. Долгая и снежная зима стала одним из факторов снижения продаж новых автомобилей в России, рассказал РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.

"Первые два месяца года показали снижение продаж, но в конце февраля наметился рост – сказался отложенный спрос. Ведь такой снежной зимы, когда просто некуда поставить автомобиль во двор, давно не было. Зима стала дополнительным фактором в снижении продаж автомобилей", - заявил эксперт.

Подщеколдин отметил, по итогам 2026 года продажи автомобилей окажутся на уровне прошлогодних.