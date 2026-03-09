Рейтинг@Mail.ru
СМИ: система ПРО предотвратила атаку на дипучреждение США в Багдаде
06:01 09.03.2026 (обновлено: 06:13 09.03.2026)
СМИ: система ПРО предотвратила атаку на дипучреждение США в Багдаде
СМИ: система ПРО предотвратила атаку на дипучреждение США в Багдаде
Система противоракетной обороны предотвратила атаку ракет и БПЛА, направленные на дипломатическое учреждение США, находящееся рядом с международным аэропортом... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T06:01:00+03:00
2026-03-09T06:13:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079362855_0:0:2678:1506_1920x0_80_0_0_df8d6099fa895eb0e431933a734a7595.jpg
2026
в мире, сша, багдад (город), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Багдад (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: система ПРО предотвратила атаку на дипучреждение США в Багдаде

Reuters: система ПРО предотвратила атаку на дипучреждение США в Багдаде

Здание посольства США в Багдаде
Здание посольства США в Багдаде
© AP Photo / Hadi Mizban
Здание посольства США в Багдаде. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Система противоракетной обороны предотвратила атаку ракет и БПЛА, направленные на дипломатическое учреждение США, находящееся рядом с международным аэропортом Багдада, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в полиции.
"Ракетные и беспилотные атаки были направлены на дипломатический объект США вблизи международного аэропорта Багдада, (снаряды и БПЛА - ред.) были перехвачены системой противоракетной обороны", - передает агентство.
Атака беспилотников в иракском Эрбиле - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Военная база США в Эрбиле подверглась атаке БПЛА, сообщает Рейтер
Вчера, 05:54
 
