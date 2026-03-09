https://ria.ru/20260309/ataka-2079463256.html
СМИ: система ПРО предотвратила атаку на дипучреждение США в Багдаде
Система противоракетной обороны предотвратила атаку ракет и БПЛА, направленные на дипломатическое учреждение США, находящееся рядом с международным аэропортом... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T06:01:00+03:00
2026-03-09T06:01:00+03:00
2026-03-09T06:13:00+03:00
в мире
сша
багдад (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079362855_0:0:2678:1506_1920x0_80_0_0_df8d6099fa895eb0e431933a734a7595.jpg
СМИ: система ПРО предотвратила атаку на дипучреждение США в Багдаде
