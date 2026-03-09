https://ria.ru/20260309/ataka-2079454838.html
В Бахрейне несколько человек пострадали от атаки БПЛА
В Бахрейне несколько человек пострадали от атаки БПЛА - РИА Новости, 09.03.2026
В Бахрейне несколько человек пострадали от атаки БПЛА
Несколько гражданских лиц пострадали, один человек получил серьёзные ранения в результате атаки в районе Ситра к югу от столицы Бахрейна Манамы, говорится в... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
бахрейн
манама
военная операция сша и израиля против ирана
бахрейн
манама
В мире, Бахрейн, Манама, Военная операция США и Израиля против Ирана
ДОХА, 9 мар - РИА Новости. Несколько гражданских лиц пострадали, один человек получил серьёзные ранения в результате атаки в районе Ситра к югу от столицы Бахрейна Манамы, говорится в сообщении МВД королевства в социальной сети Х.
"Мирные жители получили ранения, один из них серьезные, нанесен ущерб ряду домов в районе Ситра в результате атаки иранских беспилотников", - отметило ведомство.
Однако в социальной сети Х появились видеозаписи, как, предположительно, направленная для перехвата ракета упала на дом в жилом квартале.