© REUTERS / Hamad I Mohammed Пожар на месте удара по зданию в Манаме, Бахрейн

В Бахрейне несколько человек пострадали от атаки БПЛА

ДОХА, 9 мар - РИА Новости. Несколько гражданских лиц пострадали, один человек получил серьёзные ранения в результате атаки в районе Ситра к югу от столицы Бахрейна Манамы, говорится в сообщении МВД королевства в социальной сети Х.

"Мирные жители получили ранения, один из них серьезные, нанесен ущерб ряду домов в районе Ситра в результате атаки иранских беспилотников", - отметило ведомство.