Саудовская Аравия сбила девять дронов
Саудовская Аравия сбила девять дронов - РИА Новости, 09.03.2026
Саудовская Аравия сбила девять дронов
Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили девять беспилотников, летевших в направлении месторождения Шайба, говорится в заявлении министерства... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T23:25:00+03:00
в мире
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
саудовская аравия
В мире, Саудовская Аравия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Саудовская Аравия сбила девять дронов
Саудовская Аравия сбила девять летевших к месторождению Шайба дронов