https://ria.ru/20260309/aravija-2079484466.html
Саудовская Аравия осознает опасность эскалации конфликта, заявил глава МИД
Саудовская Аравия осознает опасность эскалации конфликта, заявил глава МИД - РИА Новости, 09.03.2026
Саудовская Аравия осознает опасность эскалации конфликта, заявил глава МИД
Саудовская Аравия прекрасно осознает опасность эскалации конфликта на Ближнем Востоке и последовательно проявляет максимальную сдержанность, заявил глава МИД... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T10:13:00+03:00
2026-03-09T10:13:00+03:00
2026-03-09T10:21:00+03:00
в мире
саудовская аравия
китай
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000484573_0:57:3437:1990_1920x0_80_0_0_03887acf4fe0f3e438ea8860af3647c5.jpg
https://ria.ru/20260309/khamenei-2079474249.html
саудовская аравия
китай
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000484573_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_4b9c5b3d2bd5c8157aaa5478d46fe22b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, китай, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, Китай, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
Саудовская Аравия осознает опасность эскалации конфликта, заявил глава МИД
Аль Сауд: Саудовская Аравия проявляет сдержанность в ситуации вокруг Ирана
ПЕКИН, 9 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия прекрасно осознает опасность эскалации конфликта на Ближнем Востоке и последовательно проявляет максимальную сдержанность, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд на встрече со спецпосланником правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем.
Чжай Цзюнь в воскресенье посетил Саудовскую Аравию
в рамках усилий КНР
по содействию разрядки напряженной ситуации в регионе.
"Саудовская Аравия прекрасно осознает опасность эскалации конфликта и последовательно проявляет максимальную сдержанность", - заявил Фейсал Бен Фархан Аль Сауд, слова которого в понедельник приводит МИД КНР.
Он добавил, что Ближний Восток переживает беспрецедентный кризис, конфликт распространяется на страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, серьезно угрожая региональной стабильности и влияя на глобальное снабжение энергоресурсами и безопасность судоходства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.