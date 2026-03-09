Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия осознает опасность эскалации конфликта, заявил глава МИД - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 09.03.2026 (обновлено: 10:21 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/aravija-2079484466.html
Саудовская Аравия осознает опасность эскалации конфликта, заявил глава МИД
Саудовская Аравия осознает опасность эскалации конфликта, заявил глава МИД - РИА Новости, 09.03.2026
Саудовская Аравия осознает опасность эскалации конфликта, заявил глава МИД
Саудовская Аравия прекрасно осознает опасность эскалации конфликта на Ближнем Востоке и последовательно проявляет максимальную сдержанность, заявил глава МИД... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T10:13:00+03:00
2026-03-09T10:21:00+03:00
в мире
саудовская аравия
китай
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000484573_0:57:3437:1990_1920x0_80_0_0_03887acf4fe0f3e438ea8860af3647c5.jpg
https://ria.ru/20260309/khamenei-2079474249.html
саудовская аравия
китай
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000484573_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_4b9c5b3d2bd5c8157aaa5478d46fe22b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, китай, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, Китай, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана
Саудовская Аравия осознает опасность эскалации конфликта, заявил глава МИД

Аль Сауд: Саудовская Аравия проявляет сдержанность в ситуации вокруг Ирана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 9 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия прекрасно осознает опасность эскалации конфликта на Ближнем Востоке и последовательно проявляет максимальную сдержанность, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд на встрече со спецпосланником правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем.
Чжай Цзюнь в воскресенье посетил Саудовскую Аравию в рамках усилий КНР по содействию разрядки напряженной ситуации в регионе.
"Саудовская Аравия прекрасно осознает опасность эскалации конфликта и последовательно проявляет максимальную сдержанность", - заявил Фейсал Бен Фархан Аль Сауд, слова которого в понедельник приводит МИД КНР.
Он добавил, что Ближний Восток переживает беспрецедентный кризис, конфликт распространяется на страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, серьезно угрожая региональной стабильности и влияя на глобальное снабжение энергоресурсами и безопасность судоходства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Моджтаба Хаменеи: биография нового верховного лидера Ирана
Вчера, 09:06
 
В миреСаудовская АравияКитайБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала