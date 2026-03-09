Саудовская Аравия осознает опасность эскалации конфликта, заявил глава МИД

ПЕКИН, 9 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия прекрасно осознает опасность эскалации конфликта на Ближнем Востоке и последовательно проявляет максимальную сдержанность, заявил глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд на встрече со спецпосланником правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем.

Чжай Цзюнь в воскресенье посетил Саудовскую Аравию в рамках усилий КНР по содействию разрядки напряженной ситуации в регионе.

"Саудовская Аравия прекрасно осознает опасность эскалации конфликта и последовательно проявляет максимальную сдержанность", - заявил Фейсал Бен Фархан Аль Сауд, слова которого в понедельник приводит МИД КНР.

Он добавил, что Ближний Восток переживает беспрецедентный кризис, конфликт распространяется на страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, серьезно угрожая региональной стабильности и влияя на глобальное снабжение энергоресурсами и безопасность судоходства.