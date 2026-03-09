Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана переиначил название военной операции США
18:37 09.03.2026
Глава МИД Ирана переиначил название военной операции США
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
ТЕГЕРАН, 9 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи переиначил название операции США против Ирана "Эпическая ярость", назвав ее "Эпическая ошибка" и заявив, что у Тегерана есть "много сюрпризов" для Вашингтона и его планов в отношении иранских ядерных объектов и нефти.
"Спустя девять дней после операции "Эпическая ошибка", цены на нефть выросли вдвое, а цены на все товары потребления взлетают до небес. Мы знаем, что США замышляют против нашей нефти и ядерных объектов, надеясь сдержать мощный инфляционный шок. Иран полностью готов", - написал он в соцсети X.
По его словам, у Ирана "в запасе много сюрпризов".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
В мире Иран США Тегеран (город) Аббас Аракчи Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
