https://ria.ru/20260309/arakchi-2079546041.html
Глава МИД Ирана переиначил название военной операции США
Глава МИД Ирана переиначил название военной операции США - РИА Новости, 09.03.2026
Глава МИД Ирана переиначил название военной операции США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи переиначил название операции США против Ирана "Эпическая ярость", назвав ее "Эпическая ошибка" и заявив, что у... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T18:37:00+03:00
2026-03-09T18:37:00+03:00
2026-03-09T18:37:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_0:184:3057:1904_1920x0_80_0_0_119ebef10b341973eb89a094709ada6f.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077377933.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_e4e3a506f3ef502c5f76868a05e0fd14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава МИД Ирана переиначил название военной операции США
Аракчи переиначил название операции США, назвав ее "Эпическая ошибка"