Аналитик рассказал, к чему привел бы подрыв "Турецкого потока"

АНКАРА, 9 мар – РИА Новости. Потенциальная атака на газовую инфраструктуру в Черном море способна вызвать серьезный политический кризис и резко осложнить внешние связи Анкары с Западом и украинским режимом, такое мнение выразила в комментарии РИА Новости экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор.

"Возможный подрыв газопровода "Турецкий поток" может привести к разрушению отношений Анкары с западными странами, не говоря уже о последствиях для диалога с Киевом", — заявила агентству Текиндор.

Эксперт считает, что подобный инцидент неизбежно вызовет резкую реакцию со стороны Турции , поскольку газопровод играет стратегическую роль в энергетической безопасности страны и её позиции как ключевого транзитного узла. По её оценке, повреждение инфраструктуры такого масштаба было бы воспринято в Анкаре как угроза национальным экономическим интересам.

По словам Текиндор, ситуация также способна существенно осложнить отношения Турции с западными партнёрами, если возникнут подозрения относительно причастности каких-либо сторон к подобному инциденту. Эксперт полагает, что на фоне и без того напряжённой международной обстановки подобное развитие событий может привести к серьёзному дипломатическому кризису.

Кроме того, аналитик отметила, что последствия могут затронуть и украинско-турецкий диалог. По её мнению, любое событие, связанное с безопасностью газопровода, неизбежно будет рассматриваться в более широком геополитическом контексте и способно повлиять на баланс отношений в регионе.