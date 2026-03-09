Рейтинг@Mail.ru
Аналитик рассказал, к чему привел бы подрыв "Турецкого потока" - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/ankara-2079476261.html
Аналитик рассказал, к чему привел бы подрыв "Турецкого потока"
Аналитик рассказал, к чему привел бы подрыв "Турецкого потока" - РИА Новости, 09.03.2026
Аналитик рассказал, к чему привел бы подрыв "Турецкого потока"
Потенциальная атака на газовую инфраструктуру в Черном море способна вызвать серьезный политический кризис и резко осложнить внешние связи Анкары с Западом и... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T09:18:00+03:00
2026-03-09T09:18:00+03:00
в мире
анкара (провинция)
турция
черное море
владимир путин
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/11/1560021149_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_ebab9c1c570072a6f763dcd132e899a0.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078586347.html
https://ria.ru/20260224/turtsiya-2076467701.html
анкара (провинция)
турция
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/11/1560021149_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_e81a73afb2a01ef4ac3ae623fa1b0083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анкара (провинция), турция, черное море, владимир путин, турецкий поток
В мире, Анкара (провинция), Турция, Черное море, Владимир Путин, Турецкий поток
Аналитик рассказал, к чему привел бы подрыв "Турецкого потока"

Аналитик Текиндор: подрыв "Турецкого потока" разрушит отношения Анкары с Западом

© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 9 мар – РИА Новости. Потенциальная атака на газовую инфраструктуру в Черном море способна вызвать серьезный политический кризис и резко осложнить внешние связи Анкары с Западом и украинским режимом, такое мнение выразила в комментарии РИА Новости экономист и финансовый аналитик Озлем Текиндор.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва проинформировала Анкару о данных российских спецслужб о подготовке Киевом акции по подрыву "Голубого потока" и "Турецкого потока". Контакты турецкой и российской сторон по угрозам Украины в отношении данных газопроводов ведутся по закрытым каналам, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Путин допустил прекращение Россией поставок газа в Европу - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин допустил прекращение Россией поставок газа в Европу прямо сейчас
4 марта, 20:32
"Возможный подрыв газопровода "Турецкий поток" может привести к разрушению отношений Анкары с западными странами, не говоря уже о последствиях для диалога с Киевом", — заявила агентству Текиндор.
Эксперт считает, что подобный инцидент неизбежно вызовет резкую реакцию со стороны Турции, поскольку газопровод играет стратегическую роль в энергетической безопасности страны и её позиции как ключевого транзитного узла. По её оценке, повреждение инфраструктуры такого масштаба было бы воспринято в Анкаре как угроза национальным экономическим интересам.
По словам Текиндор, ситуация также способна существенно осложнить отношения Турции с западными партнёрами, если возникнут подозрения относительно причастности каких-либо сторон к подобному инциденту. Эксперт полагает, что на фоне и без того напряжённой международной обстановки подобное развитие событий может привести к серьёзному дипломатическому кризису.
Кроме того, аналитик отметила, что последствия могут затронуть и украинско-турецкий диалог. По её мнению, любое событие, связанное с безопасностью газопровода, неизбежно будет рассматриваться в более широком геополитическом контексте и способно повлиять на баланс отношений в регионе.
"Голубой поток" предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Завершение морской укладки газопровода Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Источник: Стамбул ознакомился с данными о риске подрыва "Турецкого потока"
24 февраля, 17:15
 
В миреАнкара (провинция)ТурцияЧерное мореВладимир ПутинТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала