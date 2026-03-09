Рейтинг@Mail.ru
Ветеринар рассказала, у каких животных может появиться весенняя аллергия - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/allergiya-2079464761.html
Ветеринар рассказала, у каких животных может появиться весенняя аллергия
Ветеринар рассказала, у каких животных может появиться весенняя аллергия - РИА Новости, 09.03.2026
Ветеринар рассказала, у каких животных может появиться весенняя аллергия
Некоторые породы собак, например, лабрадоры, мопсы, золотистые ретриверы, имеют генетическую предрасположенность к аллергии, страдать от аллергии могут также... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T06:45:00+03:00
2026-03-09T06:45:00+03:00
общество
александр григорьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747876924_0:223:2963:1890_1920x0_80_0_0_8a0da3c8f096111eb321eed36cf4d531.jpg
https://ria.ru/20260306/vetvrach-2078907900.html
https://ria.ru/20260301/pitomtsy-2077584672.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747876924_0:0:2633:1975_1920x0_80_0_0_5d3c435d69dc8cb7f721bed851b72c5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр григорьев
Общество, Александр Григорьев
Ветеринар рассказала, у каких животных может появиться весенняя аллергия

РИА Новости: весенней аллергии подвержены кролики и некоторые породы собак

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкКролик
Кролик - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Кролик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Некоторые породы собак, например, лабрадоры, мопсы, золотистые ретриверы, имеют генетическую предрасположенность к аллергии, страдать от аллергии могут также кролики, морские свинки и хомяки, сообщила РИА Новости ведущий ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных северного и северо-западного административных округов столицы Александра Григорьева.
Ветеринар рассказала, что сезон весенней аллергии оказывает влияние и на животных, хотя симптомы могут проявляться иначе, чем у людей.
Жилой район у метро Фрунзенская в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Ветеринар рассказала, почему питомцам опасно пить из луж
6 марта, 06:23
"Некоторые породы собак, такие как лабрадоры, золотистые ретриверы, немецкие овчарки, французские бульдоги и мопсы, имеют генетическую предрасположенность к аллергии", - рассказала Григорьева.
Она отметила, что кошки менее склонны к аллергии, хотя некоторые породы, такие как сиамские и ориентальные кошки, а также сфинксы, могут испытывать аллергические реакции.
"Также могут страдать от аллергии кролики, морские свинки и хомяки", - уточнила Григорьева.
Кот грызет подарок - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Названы траты россиян на питомцев
1 марта, 06:38
 
ОбществоАлександр Григорьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала