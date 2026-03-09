https://ria.ru/20260309/allergiya-2079464761.html
Ветеринар рассказала, у каких животных может появиться весенняя аллергия
общество
александр григорьев
общество, александр григорьев
Общество, Александр Григорьев
РИА Новости: весенней аллергии подвержены кролики и некоторые породы собак
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Некоторые породы собак, например, лабрадоры, мопсы, золотистые ретриверы, имеют генетическую предрасположенность к аллергии, страдать от аллергии могут также кролики, морские свинки и хомяки, сообщила РИА Новости ведущий ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных северного и северо-западного административных округов столицы Александра Григорьева.
Ветеринар рассказала, что сезон весенней аллергии оказывает влияние и на животных, хотя симптомы могут проявляться иначе, чем у людей.
"Некоторые породы собак, такие как лабрадоры, золотистые ретриверы, немецкие овчарки, французские бульдоги и мопсы, имеют генетическую предрасположенность к аллергии", - рассказала Григорьева
.
Она отметила, что кошки менее склонны к аллергии, хотя некоторые породы, такие как сиамские и ориентальные кошки, а также сфинксы, могут испытывать аллергические реакции.
"Также могут страдать от аллергии кролики, морские свинки и хомяки", - уточнила Григорьева.