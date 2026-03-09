Лихачев рассказал об эвакуации семей российских сотрудников с АЭС "Бушер"

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. "Росатом" в ближайшее время начнет эвакуировать членов семей российского персонала и часть сотрудников со стройки новых блоков иранской АЭС "Бушер", сообщил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы закончили подготовку ко второму этапу оптимизации численности, а именно эвакуации членов семей и части персонала в Россию. Будем в ближайшее время вывозить в безопасное место", - сказал Лихачев изданию "Страна Росатом".
Часть российского персонала сейчас задействована в обслуживании оборудования на площадке строительства новых блоков АЭС "Бушер", отметил глава "Росатома". Хотя строительство новых блоков АЭС "Бушер" временно приостановлено, этот проект останется в приоритетах "Росатома", подчеркивал Лихачев ранее.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
