В Абу-Даби при падении обломков после работы ПВО пострадали два человека
В Абу-Даби при падении обломков после работы ПВО пострадали два человека - РИА Новости, 09.03.2026
В Абу-Даби при падении обломков после работы ПВО пострадали два человека
Два человека пострадали в Абу-Даби в результате падения обломков после работы ПВО, сообщила пресс-служба правительства эмирата. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T11:05:00+03:00
в мире
абу-даби
иордания
египет
военная операция сша и израиля против ирана
абу-даби
иордания
египет
