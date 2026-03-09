Рейтинг@Mail.ru
11:05 09.03.2026
В Абу-Даби при падении обломков после работы ПВО пострадали два человека
Два человека пострадали в Абу-Даби в результате падения обломков после работы ПВО, сообщила пресс-служба правительства эмирата. РИА Новости, 09.03.2026
в мире, абу-даби, иордания, египет, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Абу-Даби, Иордания, Египет, Военная операция США и Израиля против Ирана
ДУБАЙ, 9 мар - РИА Новости. Два человека пострадали в Абу-Даби в результате падения обломков после работы ПВО, сообщила пресс-служба правительства эмирата.
"Компетентные органы в Абу-Даби отреагировали на два инцидента, произошедших из-за падения обломков в двух местах после успешного перехвата со стороны ПВО. В результате первого инцидента легкие ранения получил гражданин Иордании, при втором инциденте гражданин Египта получил ранения средней степени тяжести", - говорится в заявлении пресс-службы.
В миреАбу-ДабиИорданияЕгипетВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
