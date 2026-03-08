Рейтинг@Mail.ru
Почти 500 человек приняли участие в поисках детей, пропавших в Подмосковье - РИА Новости, 08.03.2026
22:57 08.03.2026
Почти 500 человек приняли участие в поисках детей, пропавших в Подмосковье
Почти 500 человек приняли участие в поисках детей, пропавших в Подмосковье
Почти 500 человек на данный момент приняли участие в поиске троих подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили в поисково-спасательном отряде... РИА Новости, 08.03.2026
происшествия
звенигород, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия
Звенигород, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье), Происшествия
Почти 500 человек приняли участие в поисках детей, пропавших в Подмосковье

Почти 500 человек приняли участие в поиске троих детей, пропавших в Звенигороде

© Фото : ЛизаАлерт/TelegramДобровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" продолжают поиски троих детей в Звенигороде
Добровольцы поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт продолжают поиски троих детей в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : ЛизаАлерт/Telegram
Добровольцы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" продолжают поиски троих детей в Звенигороде
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Почти 500 человек на данный момент приняли участие в поиске троих подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".
В отряде отметили, что добровольцы продолжают поиски троих детей, пропавших в Звенигороде: 13-летней Алины, 12-летних Ивана и Богдана, которые ушли на прогулку 7 марта и до сих пор не вернулись.
Поиск пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Пропавших в подмосковном Звенигороде подростков в последний раз видел рыбак
Вчера, 19:45
"Всего в поиске на текущий момент приняло участие почти 500 человек. Поиск продолжается", - говорится в сообщении в Telegram-канале "ЛизаАлерт".
Отмечается, что поиски ведутся уже почти сутки в тесном взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов. На данный момент на месте работают преимущественно опытные добровольцы и подготовленные поисковики, а также сотрудники экстренных служб.
"Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме. Добровольцы отряда "ЛизаАлерт" отрабатывают задачи в природной среде и обследуют берега реки. Продолжается сбор информации и проверка поступающих свидетельств. На место выехали специалисты водного направления отряда "ЛизаАлерт" из Санкт-Петербурга", - добавляется в сообщении.
В отряде подчеркнули, что акваторию реки с воздуха уже обследовали пилоты авиационного крыла "ЛизаАлерт" - Вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел", а также направление "Беспилотная авиация", с помощью которого к поискам были привлечены коптеры.
По данным регионального главка МЧС в субботу 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование территории с воздуха с использованием БПЛА.
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Волонтеры в Звенигороде ждут фото с воздуха для продолжения поисков детей
Вчера, 17:13
 
ЗвенигородМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
