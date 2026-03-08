Почти 500 человек приняли участие в поисках детей, пропавших в Подмосковье

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Почти 500 человек на данный момент приняли участие в поиске троих подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили в поисково-спасательном отряде " Почти 500 человек на данный момент приняли участие в поиске троих подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили в поисково-спасательном отряде " ЛизаАлерт ".

В отряде отметили, что добровольцы продолжают поиски троих детей, пропавших в Звенигороде : 13-летней Алины, 12-летних Ивана и Богдана, которые ушли на прогулку 7 марта и до сих пор не вернулись.

"Всего в поиске на текущий момент приняло участие почти 500 человек. Поиск продолжается", - говорится в сообщении в Telegram-канале "ЛизаАлерт".

Отмечается, что поиски ведутся уже почти сутки в тесном взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов. На данный момент на месте работают преимущественно опытные добровольцы и подготовленные поисковики, а также сотрудники экстренных служб.

"Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме. Добровольцы отряда "ЛизаАлерт" отрабатывают задачи в природной среде и обследуют берега реки. Продолжается сбор информации и проверка поступающих свидетельств. На место выехали специалисты водного направления отряда "ЛизаАлерт" из Санкт-Петербурга", - добавляется в сообщении.

В отряде подчеркнули, что акваторию реки с воздуха уже обследовали пилоты авиационного крыла "ЛизаАлерт" - Вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел", а также направление "Беспилотная авиация", с помощью которого к поискам были привлечены коптеры.