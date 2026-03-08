https://ria.ru/20260308/zvenigorod-2079415476.html
Пропавших в Звенигороде детей ищут с помощью эхолотов
Пропавших в Звенигороде детей ищут с помощью эхолотов - РИА Новости, 08.03.2026
Пропавших в Звенигороде детей ищут с помощью эхолотов
Трех подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, ищут с помощью эхолотов, которые определяют глубину реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе...
происшествия
москва
звенигород
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пропавших в Звенигороде детей ищут с помощью эхолотов
РИА Новости: пропавших в Звенигороде детей ищут в реке с помощью эхолотов
ЗВЕНИГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Трех подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, ищут с помощью эхолотов, которые определяют глубину реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
"Наш отряд занимается тем, что на данный момент (мы - ред.) совместно с отрядом "ДобротворецЪ" эхолотами осматриваем дно камерами, проверяем затоны. Где, если дети провалились под воду, их могло снести течением", - рассказали в отряде.
В пресс-службе добавили, что глубина лунок для эхолотов везде разная, так как глубина реки варьируется от 70 сантиметров до двух метров.
"Это рельеф дна, к сожалению. Он достаточно непредсказуем. Дно здесь песчаное, и оно достаточно изменчиво", - подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, дополнительно дно осматривают водолазы.
По данным регионального главка МЧС
, в субботу в Одинцовском городском округе 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять и до сих пор не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы
. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование территории с воздуха с использованием БПЛА.