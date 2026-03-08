Пропавших в Звенигороде детей ищут с помощью эхолотов

ЗВЕНИГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Трех подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, ищут с помощью эхолотов, которые определяют глубину реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".

"Наш отряд занимается тем, что на данный момент (мы - ред.) совместно с отрядом "ДобротворецЪ" эхолотами осматриваем дно камерами, проверяем затоны. Где, если дети провалились под воду, их могло снести течением", - рассказали в отряде.

В пресс-службе добавили, что глубина лунок для эхолотов везде разная, так как глубина реки варьируется от 70 сантиметров до двух метров.

"Это рельеф дна, к сожалению. Он достаточно непредсказуем. Дно здесь песчаное, и оно достаточно изменчиво", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, дополнительно дно осматривают водолазы.