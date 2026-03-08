В "ЛизаАлерт" рассказали о поисках пропавших в Звенигороде детей

ЗВЕНИГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Версия, что трое детей, пропавших в Подмосковье, могут находиться в Звенигороде, не исключена, волонтеры патрулируют улицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Ранее в отряде сообщали, что "ЛизаАлерт" ищет в Звенигороде трех подростков - 13-летнюю Алину, 12-летних Богдана и Ивана - которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись.

« "Сейчас у нас местные жители вместе с нашими добровольцами - также не исключаем мы город - они патрулируют улицы, расклеивают ориентировки, проверяют камеры. В принципе, работа идёт", - рассказали в пресс-службе.

В отряде отметили, что поиски ведутся как в городской среде, так и в природной, на реке, так как неизвестно, где дети были в последний раз.