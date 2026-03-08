https://ria.ru/20260308/zvenigorod-2079399114.html
В "ЛизаАлерт" рассказали о поисках пропавших в Звенигороде детей
ЗВЕНИГОРОД, 8 мар - РИА Новости. Версия, что трое детей, пропавших в Подмосковье, могут находиться в Звенигороде, не исключена, волонтеры патрулируют улицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
Ранее в отряде сообщали, что "ЛизаАлерт" ищет в Звенигороде трех подростков - 13-летнюю Алину, 12-летних Богдана и Ивана - которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись.
"Сейчас у нас местные жители вместе с нашими добровольцами - также не исключаем мы город - они патрулируют улицы, расклеивают ориентировки, проверяют камеры. В принципе, работа идёт", - рассказали в пресс-службе.
В отряде отметили, что поиски ведутся как в городской среде, так и в природной, на реке, так как неизвестно, где дети были в последний раз.
По данным регионального главка МЧС в субботу 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и до сих пор не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование территории с воздуха с использованием БПЛА.