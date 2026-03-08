https://ria.ru/20260308/zvenigorod-2079384596.html
В Звенигороде пропавших подростков ищут с помощью беспилотников
В Звенигороде пропавших подростков ищут с помощью беспилотников - РИА Новости, 08.03.2026
В Звенигороде пропавших подростков ищут с помощью беспилотников
Троих подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, ищут с помощью беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда... РИА Новости, 08.03.2026
