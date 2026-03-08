В Звенигороде пропавших подростков ищут с помощью беспилотников

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Троих подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, ищут с помощью беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Ранее в отряде сообщали, что "ЛизаАлерт" ищет в Звенигороде трех подростков - Алину, Богдана и Ивана - которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись.

"На поиск троих детей в Звенигороде привлечены водолазы, а также беспилотная авиация", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что к поиску привлечена авиация Вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел".