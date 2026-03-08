Рейтинг@Mail.ru
В Звенигороде пропавших подростков ищут с помощью беспилотников - РИА Новости, 08.03.2026
14:56 08.03.2026
В Звенигороде пропавших подростков ищут с помощью беспилотников
В Звенигороде пропавших подростков ищут с помощью беспилотников
Троих подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, ищут с помощью беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда... РИА Новости, 08.03.2026
происшествия, звенигород, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Звенигород, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Звенигороде пропавших подростков ищут с помощью беспилотников

"ЛизаАлерт": детей в Звенигороде ищут с помощью беспилотников

© ГУ МЧС России по Московской области/ВКонтактеПоиск троих пропавших подростков в Звенигороде
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© ГУ МЧС России по Московской области/ВКонтакте
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Троих подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, ищут с помощью беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
Ранее в отряде сообщали, что "ЛизаАлерт" ищет в Звенигороде трех подростков - Алину, Богдана и Ивана - которые ушли из дома на прогулку в субботу и до сих пор не вернулись.
"На поиск троих детей в Звенигороде привлечены водолазы, а также беспилотная авиация", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что к поиску привлечена авиация Вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел".
По данным регионального главка МЧС, в субботу в Одинцовском городском округе ушли гулять 13-летняя девочка, двое 12-летних мальчиков и до сих пор не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование территории с воздуха с использованием БЛА.
