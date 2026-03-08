https://ria.ru/20260308/zvenigorod-2079345648.html
В Звенигороде ищут трех пропавших подростков
В Звенигороде ищут трех пропавших подростков
Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" ищет трех подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе отряда. РИА Новости, 08.03.2026
В Звенигороде ищут трех пропавших подростков
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" ищет трех подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе отряда.
"В Звенигороде Московской области
продолжаются поиски Алины, Богдана и Ивана, которые ушли из дома на прогулку 7 марта 2026 года и до сих пор не вернулись", — сказал собеседник агентства.
Рядом с зоной поиска развернули оперативный штаб, местность прочесывают добровольцы и неравнодушные местные жители. "ЛизаАлерт" сотрудничает с правоохранительными органами.
В отряде уточнили, что недалеко протекает река, где ребята часто гуляли. Участники поисков обследуют берега, патрулируют улицы и опрашивают возможных свидетелей, к ним подключились уже 285 человек.
В "ЛизаАлерт" добавили, что штаб нуждается в алкалиновых "пальчиковых" батарейках, скотче, бутилированной воде и питании для поисковиков.