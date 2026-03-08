Рейтинг@Mail.ru
Японский зоопарк поделился секретами разведения капибар - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/zoopark-2079351098.html
Японский зоопарк поделился секретами разведения капибар
Японский зоопарк поделился секретами разведения капибар - РИА Новости, 08.03.2026
Японский зоопарк поделился секретами разведения капибар
Японский зоопарк Токусима, узнав о дефиците капибар в России, поделился с РИА Новости тремя секретами разведения капибар, которые позволили ему в первые за... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T11:17:00+03:00
2026-03-08T11:17:00+03:00
россия
токусима (префектура)
япония
сергей писарев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147752/95/1477529552_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_767a6d1d5e8968936a9deeb53d5a20e6.jpg
https://ria.ru/20260227/panch-2077243397.html
https://ria.ru/20260306/baybaki-2078986515.html
россия
токусима (префектура)
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147752/95/1477529552_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_e2054f9b28c48eec79fbab932ac4aca8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, токусима (префектура), япония, сергей писарев
Россия, Токусима (префектура), Япония, Сергей Писарев
Японский зоопарк поделился секретами разведения капибар

Японский зоопарк Токусима поделился с РИА Новости секретами разведения капибар

© РИА Новости / Елена Чепинога | Перейти в медиабанкКапибары
Капибары - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Елена Чепинога
Перейти в медиабанк
Капибары. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 8 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Японский зоопарк Токусима, узнав о дефиците капибар в России, поделился с РИА Новости тремя секретами разведения капибар, которые позволили ему в первые за девять лет увеличить число этих животных более чем в десять раз.
"Первые три капибары появились у нас в 2007 году. Мы обеспечили им просторный открытый вольер - площадку в 2627 квадратных метров, где они оставались и по ночам. В результате к 2016 году у нас их было уже 35, а к 2021 году – 90. Для их размножения необходимо относительно большое пространство с местом для укрытия. Когда их становится много, между капибарами возникают ссоры, поэтому важны условия, при которых они могли бы существовать отдельно, не мешая друг другу", - рассказал агентству заместитель директора зоопарка Нариоми Китамура.
Макак Панчи - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Макак Панчи: история малыша и что сейчас происходит в зоопарке
27 февраля, 18:32
Также, как отметил собеседник, для комфортного существования капибар необходим просторный и глубокий бассейн. Это связано с тем, что в природе капибары живут около воды и часто спаривание происходит именно в воде.
"Эти животные очень чувствительны к холоду, поэтому зимой им необходимо обеспечить тепловые зоны с помощью обогревателей и ламп. Также им необходима среда с высоким уровнем солнечного освещения и ультрафиолета", - сказал заместитель директора.
Зоопарк Токусима до недавнего время занимал первое место по числу капибар в Японии. Сейчас в зоопарке 68 капибар – 25 самцов и 43 самки.
Ранее член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев рассказал РИА Новости, что в РФ фиксируется дефицит капибар, потому что многие зоопарки страны захотели купить животное из-за его возросшей популярности.
Степной сурок или байбак - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В зоопарке в Крыму проснулись байбаки
6 марта, 13:21
 
РоссияТокусима (префектура)ЯпонияСергей Писарев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала