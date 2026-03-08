https://ria.ru/20260308/zoopark-2079351098.html
Японский зоопарк поделился секретами разведения капибар
ТОКИО, 8 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Японский зоопарк Токусима, узнав о дефиците капибар в России, поделился с РИА Новости тремя секретами разведения капибар, которые позволили ему в первые за девять лет увеличить число этих животных более чем в десять раз.
"Первые три капибары появились у нас в 2007 году. Мы обеспечили им просторный открытый вольер - площадку в 2627 квадратных метров, где они оставались и по ночам. В результате к 2016 году у нас их было уже 35, а к 2021 году – 90. Для их размножения необходимо относительно большое пространство с местом для укрытия. Когда их становится много, между капибарами возникают ссоры, поэтому важны условия, при которых они могли бы существовать отдельно, не мешая друг другу", - рассказал агентству заместитель директора зоопарка Нариоми Китамура.
Также, как отметил собеседник, для комфортного существования капибар необходим просторный и глубокий бассейн. Это связано с тем, что в природе капибары живут около воды и часто спаривание происходит именно в воде.
"Эти животные очень чувствительны к холоду, поэтому зимой им необходимо обеспечить тепловые зоны с помощью обогревателей и ламп. Также им необходима среда с высоким уровнем солнечного освещения и ультрафиолета", - сказал заместитель директора.
Зоопарк Токусима
до недавнего время занимал первое место по числу капибар в Японии
. Сейчас в зоопарке 68 капибар – 25 самцов и 43 самки.
Ранее член президиума Союза зоопарков и аквариумов России
, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев
рассказал РИА Новости, что в РФ фиксируется дефицит капибар, потому что многие зоопарки страны захотели купить животное из-за его возросшей популярности.