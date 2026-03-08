https://ria.ru/20260308/znak-2079324171.html
Производитель Winston зарегистрировал товарный знак в России
Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России,... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T07:32:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
japan tobacco
россия
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), japan tobacco
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Japan Tobacco
