07:32 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/znak-2079324171.html
Производитель Winston зарегистрировал товарный знак в России
Производитель Winston зарегистрировал товарный знак в России
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), japan tobacco
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Japan Tobacco
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) зарегистрировал товарный знак Winston Reserve Blue в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в апреле 2025 года. В качестве заявителя указана компания "Джапан Тобакко Инк". Роспатент принял положительное решение о регистрации в марте текущего года.
Под товарным знаком компания сможет продавать в России табак, сигареты, папиросы, жидкости для электронных сигарет, сигаретные гильзы и спички.
Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 70 странах. Среди брендов компании - сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Русский стиль", "Петр I" и "Тройка".
Россия Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) Japan Tobacco
 
 
