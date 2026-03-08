https://ria.ru/20260308/zhiteli-2079311072.html
Жильцов атакованного БПЛА ВСУ дома в Запорожской области эвакуировали
Жильцов атакованного БПЛА ВСУ дома в Запорожской области эвакуировали - РИА Новости, 08.03.2026
Жильцов атакованного БПЛА ВСУ дома в Запорожской области эвакуировали
Все жители, не пострадавшие от атаки ВСУ на многоквартирный дом в Васильевке Запорожской области, эвакуированы в безопасное место, сообщила глава Васильевского... РИА Новости, 08.03.2026
