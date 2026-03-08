Рейтинг@Mail.ru
Жильцов атакованного БПЛА ВСУ дома в Запорожской области эвакуировали - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:20 08.03.2026 (обновлено: 02:28 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/zhiteli-2079311072.html
Жильцов атакованного БПЛА ВСУ дома в Запорожской области эвакуировали
Жильцов атакованного БПЛА ВСУ дома в Запорожской области эвакуировали - РИА Новости, 08.03.2026
Жильцов атакованного БПЛА ВСУ дома в Запорожской области эвакуировали
Все жители, не пострадавшие от атаки ВСУ на многоквартирный дом в Васильевке Запорожской области, эвакуированы в безопасное место, сообщила глава Васильевского... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T02:20:00+03:00
2026-03-08T02:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079309059_0:310:720:715_1920x0_80_0_0_ef7f5eaf5a954bcee0c7f1f488b0cc93.png
https://ria.ru/20260308/pozhar-2079303655.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079309059_0:242:720:782_1920x0_80_0_0_faa736752e5e73ad585145fccabb27ee.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Жильцов атакованного БПЛА ВСУ дома в Запорожской области эвакуировали

Жильцов атакованного БПЛА ВСУ дома в запорожской Васильевке эвакуировали

© Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки БПЛА по многоквартирному дому в городе Васильевке Запорожской области
Последствия атаки БПЛА по многоквартирному дому в городе Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки БПЛА по многоквартирному дому в городе Васильевке Запорожской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Все жители, не пострадавшие от атаки ВСУ на многоквартирный дом в Васильевке Запорожской области, эвакуированы в безопасное место, сообщила глава Васильевского округа Наталья Романиченко.
Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщил, что БПЛА ВСУ попал по жилому дому в Васильевке Запорожской области, не менее десяти человек пострадали, есть погибшие. Специалисты тушат пожар и разбирают завалы.
"Всех жителей, которые не пострадали, на данный период времени эвакуировали в безопасное место", - сообщила Романиченко в видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале главы округа.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Из-за атаки БПЛА в Армавире произошел пожар на нефтебазе
00:25
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала