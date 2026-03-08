https://ria.ru/20260308/zelenskiy-2079402010.html
Зеленский неожиданно отреагировал на критику Трампа в свой адрес
Зеленский неожиданно отреагировал на критику Трампа в свой адрес - РИА Новости, 08.03.2026
Зеленский неожиданно отреагировал на критику Трампа в свой адрес
Владимир Зеленский отказался напрямую отвечать на вопрос о своем мнении по поводу критики президента США Дональда Трампа в его адрес, передает Telegram-канал... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T16:35:00+03:00
2026-03-08T16:35:00+03:00
2026-03-08T16:35:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c565d6d47d353ad1bb82388e066ceed6.jpg
https://ria.ru/20260308/zelenskiy-2079378789.html
https://ria.ru/20260308/ssha-2079341837.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d512139798950153120dacf8df43426.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Зеленский неожиданно отреагировал на критику Трампа в свой адрес
Зеленский не стал прямо отвечать на вопрос о критике со стороны Трампа