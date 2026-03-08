Рейтинг@Mail.ru
Зеленский неожиданно отреагировал на критику Трампа в свой адрес
16:35 08.03.2026
Зеленский неожиданно отреагировал на критику Трампа в свой адрес
Зеленский неожиданно отреагировал на критику Трампа в свой адрес - РИА Новости, 08.03.2026
Зеленский неожиданно отреагировал на критику Трампа в свой адрес
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
мирный план сша по украине
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Зеленский неожиданно отреагировал на критику Трампа в свой адрес

Зеленский не стал прямо отвечать на вопрос о критике со стороны Трампа

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался напрямую отвечать на вопрос о своем мнении по поводу критики президента США Дональда Трампа в его адрес, передает Telegram-канал "Политика Страны".
«
"Если вы видите, что критики становится больше, это значит, что мы и помогаем больше. Главное помочь людям, остальное не так важно", — так Зеленский ответил на вопрос.
На Западе рассказали, как Зеленский опозорился перед США
На Западе рассказали, как Зеленский опозорился перед США
Вчера, 14:24
В четверг американский лидер назвал Зеленского преградой для урегулирования конфликта на Украине, отметив, что у главы киевского режима осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку.
При этом президент США заявил, что Владимир Путин готов заключить соглашение.
В США сделали тревожное заявление о России из-за войны в Иране
В США сделали тревожное заявление о России из-за войны в Иране
Вчера, 10:14
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
