"Напыщенный клоун". Новая истерика Зеленского разозлила Запад

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление Владимира Зеленского, в котором он обвинил Евросоюз за отсутствие прогресса в принятии новых санкций против России и выделении помощи Украине, а также пожаловался на то, что пакет помощи остается заблокированным.

"Вы уже получили достаточно гуманитарной помощи и средств, и в качестве благодарности вы угрожаете Венгрии . Какой же напыщенный клоун!" — воскликнул @David1220M.

"Вы никому не нужны. Попробуйте ещё раз сыграть на пианино <…>, может, тогда на вас кто-нибудь обратит внимание", — пишет @JoAnn_Marie.

"Всем все равно. Вы уже неактуальны", — подчеркнул @KimDotcom.

"Последние несколько лет вы только и делали, что путешествовали по миру, выпрашивая деньги", — напомнил @emccafey.

"Поезжайте в Москву и помиритесь с Путиным, и обдумайте его требования — потому что Соединенные Штаты вас бросят; они заняты войной на Ближнем Востоке и ничем вам не помогут. Москва ближе к вам, чем Европа или Америка", — отметил @iksab20.

"Сейчас легко плакать, но им не следовало отвергать мирное соглашение на саммите в Турции в 2022 году", — заключил @Psch_lu.

Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине , а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России