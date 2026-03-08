"Напыщенный клоун". Новая истерика Зеленского разозлила Запад

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление Владимира Зеленского, в котором он обвинил Евросоюз за отсутствие прогресса в принятии новых санкций против России и выделении помощи Украине, а также пожаловался на то, что пакет помощи остается заблокированным.
"Вы уже получили достаточно гуманитарной помощи и средств, и в качестве благодарности вы угрожаете Венгрии. Какой же напыщенный клоун!" — воскликнул @David1220M.
"Вы никому не нужны. Попробуйте ещё раз сыграть на пианино <…>, может, тогда на вас кто-нибудь обратит внимание", — пишет @JoAnn_Marie.
"Всем все равно. Вы уже неактуальны", — подчеркнул @KimDotcom.
"Последние несколько лет вы только и делали, что путешествовали по миру, выпрашивая деньги", — напомнил @emccafey.
"Поезжайте в Москву и помиритесь с Путиным, и обдумайте его требования — потому что Соединенные Штаты вас бросят; они заняты войной на Ближнем Востоке и ничем вам не помогут. Москва ближе к вам, чем Европа или Америка", — отметил @iksab20.
"Сейчас легко плакать, но им не следовало отвергать мирное соглашение на саммите в Турции в 2022 году", — заключил @Psch_lu.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.