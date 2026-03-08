Рейтинг@Mail.ru
"Напыщенный клоун". Новая истерика Зеленского разозлила Запад - РИА Новости, 08.03.2026
09:10 08.03.2026
"Напыщенный клоун". Новая истерика Зеленского разозлила Запад
"Напыщенный клоун". Новая истерика Зеленского разозлила Запад
Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление Владимира Зеленского, в котором он обвинил Евросоюз за отсутствие прогресса в принятии новых санкций... РИА Новости, 08.03.2026
в мире
россия
украина
венгрия
петер сийярто
владимир зеленский
россия
украина
венгрия
в мире, россия, украина, венгрия, петер сийярто, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Владимир Зеленский

"Напыщенный клоун". Новая истерика Зеленского разозлила Запад

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление Владимира Зеленского, в котором он обвинил Евросоюз за отсутствие прогресса в принятии новых санкций против России и выделении помощи Украине, а также пожаловался на то, что пакет помощи остается заблокированным.
"Вы уже получили достаточно гуманитарной помощи и средств, и в качестве благодарности вы угрожаете Венгрии. Какой же напыщенный клоун!" — воскликнул @David1220M.
"Вы никому не нужны. Попробуйте ещё раз сыграть на пианино <…>, может, тогда на вас кто-нибудь обратит внимание", — пишет @JoAnn_Marie.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Денег не будет": на Западе сделали резкое заявление о Зеленском
07:23
"Всем все равно. Вы уже неактуальны", — подчеркнул @KimDotcom.
"Последние несколько лет вы только и делали, что путешествовали по миру, выпрашивая деньги", — напомнил @emccafey.
"Поезжайте в Москву и помиритесь с Путиным, и обдумайте его требования — потому что Соединенные Штаты вас бросят; они заняты войной на Ближнем Востоке и ничем вам не помогут. Москва ближе к вам, чем Европа или Америка", — отметил @iksab20.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Не стыдно?": во Франции обратились к Зеленскому из-за скандала в Венгрии
07:13
"Сейчас легко плакать, но им не следовало отвергать мирное соглашение на саммите в Турции в 2022 году", — заключил @Psch_lu.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Орбан заявил, что его не беспокоят угрозы Зеленского
Вчера, 18:41
 
В миреРоссияУкраинаВенгрияПетер СийяртоВладимир Зеленский
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала