https://ria.ru/20260308/zelenskiy-2079323650.html
"Денег не будет": на Западе сделали резкое заявление о Зеленском
"Денег не будет": на Западе сделали резкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 08.03.2026
"Денег не будет": на Западе сделали резкое заявление о Зеленском
Владимир Зеленский находится в панике из-за невозможности получить 90 миллиардов евро от ЕС, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T07:23:00+03:00
2026-03-08T07:23:00+03:00
2026-03-08T07:23:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:81:3001:1769_1920x0_80_0_0_afbed33458a3b2d432f453ded342f9e8.jpg
https://ria.ru/20260308/tramp-2079310203.html
https://ria.ru/20260308/ukraina-2079313750.html
https://ria.ru/20260308/frantsiya-2079323140.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e26ae454395f62b6d0f52e360337e2c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, киев, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Денег не будет": на Западе сделали резкое заявление о Зеленском
Христофору: Зеленский паникует из-за отсутствия кредита в 90 млрд евро