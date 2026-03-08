Рейтинг@Mail.ru
"Денег не будет": на Западе сделали резкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/zelenskiy-2079323650.html
"Денег не будет": на Западе сделали резкое заявление о Зеленском
"Денег не будет": на Западе сделали резкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 08.03.2026
"Денег не будет": на Западе сделали резкое заявление о Зеленском
Владимир Зеленский находится в панике из-за невозможности получить 90 миллиардов евро от ЕС, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T07:23:00+03:00
2026-03-08T07:23:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:81:3001:1769_1920x0_80_0_0_afbed33458a3b2d432f453ded342f9e8.jpg
https://ria.ru/20260308/tramp-2079310203.html
https://ria.ru/20260308/ukraina-2079313750.html
https://ria.ru/20260308/frantsiya-2079323140.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e26ae454395f62b6d0f52e360337e2c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Денег не будет": на Западе сделали резкое заявление о Зеленском

Христофору: Зеленский паникует из-за отсутствия кредита в 90 млрд евро

© AP Photo / Henry Nicholls/Pool PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Henry Nicholls/Pool Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский находится в панике из-за невозможности получить 90 миллиардов евро от ЕС, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
«
"Если Украина не получит этот заем к апрелю, тогда денег не будет ни на что: ни на армию, ни на управление государством, ни на зарплаты. Ничего не осталось. Поэтому Зеленский судорожно пытается получить эти деньги", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Щит Америки в Майами - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
В США предупредили Трампа о неминуемой катастрофе в Иране
02:04
При этом, пояснил эксперт, конфликт главы киевского режима с Венгрией только усугубляет ситуацию.
Накануне Зеленский в своем видеообращении обвинил ЕС в отсутствии прогресса по выделению средств, посетовав на то, что пакет помощи остается заблокированным.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Новая авантюра Трампа повергла Киев в шок
03:28
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российского топлива по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Не стыдно?": во Франции обратились к Зеленскому из-за скандала в Венгрии
07:13
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала