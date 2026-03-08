https://ria.ru/20260308/zelenskij-2079432325.html
Зеленский назвал сроки отправки украинских борцов с БПЛА на Ближний Восток
Зеленский назвал сроки отправки украинских борцов с БПЛА на Ближний Восток - РИА Новости, 08.03.2026
Зеленский назвал сроки отправки украинских борцов с БПЛА на Ближний Восток
Владимир Зеленский утверждает, что первая группа украинских специалистов по борьбе с БПЛА, которых он якобы по просьбе США пообещал отправить на Ближний Восток, РИА Новости, 08.03.2026
Зеленский назвал сроки отправки украинских борцов с БПЛА на Ближний Восток
Зеленский: украинские борцы с БПЛА будут на Ближнем Востоке на следующей неделе