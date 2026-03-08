Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назвал сроки отправки украинских борцов с БПЛА на Ближний Восток - РИА Новости, 08.03.2026
20:36 08.03.2026
Зеленский назвал сроки отправки украинских борцов с БПЛА на Ближний Восток
Зеленский назвал сроки отправки украинских борцов с БПЛА на Ближний Восток
в мире
сша
ближний восток
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, ближний восток, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ближний Восток, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Военная операция США и Израиля против Ирана
Зеленский назвал сроки отправки украинских борцов с БПЛА на Ближний Восток

Зеленский: украинские борцы с БПЛА будут на Ближнем Востоке на следующей неделе

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что первая группа украинских специалистов по борьбе с БПЛА, которых он якобы по просьбе США пообещал отправить на Ближний Восток, будет на месте уже на следующей неделе.
«
"Я думаю, на следующей неделе, когда эксперты будут на месте, они осмотрятся, помогут, потому что они приезжают сразу с возможностями помочь", - сказал Зеленский на брифинге в Киеве.
Ранее Зеленский заявил, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии надежно защитить даже объекты в Киеве. При этом он не уточнил, ни сколько специалистов направит Киев, ни куда конкретно.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Стубб увидел выгоду для Украины в конфликте на Ближнем Востоке
