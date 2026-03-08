https://ria.ru/20260308/zelenskij-2079349983.html
Зеленский не собирается возобновлять прокачку нефти, считает Фицо
Зеленский не собирается возобновлять прокачку нефти, считает Фицо
Поставки нефти через Украину для Словакии жизненно необходимы, но Владимир Зеленский не собирается их продолжать, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. РИА Новости, 08.03.2026
Фицо: Зеленский не собирается продолжать прокачку нефти для Словакии