Зеленский не собирается возобновлять прокачку нефти, считает Фицо - РИА Новости, 08.03.2026
11:12 08.03.2026
Зеленский не собирается возобновлять прокачку нефти, считает Фицо
Поставки нефти через Украину для Словакии жизненно необходимы, но Владимир Зеленский не собирается их продолжать, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. РИА Новости, 08.03.2026
Зеленский не собирается возобновлять прокачку нефти, считает Фицо

БРАТИСЛАВА, 8 мар - РИА Новости. Поставки нефти через Украину для Словакии жизненно необходимы, но Владимир Зеленский не собирается их продолжать, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
“Поставки нефти через территорию Украины для нас жизненно важны”, - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в Facebook* в воскресенье.
Однако, добавил Фицио, очевидно, что Зеленский "не собирается их продолжать, что для нас означает огромные потери как на цене сырья, так и на транспортных сборах".
Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Киев предложил Фицо приехать на Украину для обсуждения "всех вопросов"
1 марта, 23:25
 
В миреУкраинаСловакияРоссияВладимир ЗеленскийРоберт Фицо
 
 
