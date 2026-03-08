Рейтинг@Mail.ru
Средние зарплаты в России выросли на 40 тысяч рублей - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/zarplaty-2079352700.html
Средние зарплаты в России выросли на 40 тысяч рублей
Средние зарплаты в России выросли на 40 тысяч рублей - РИА Новости, 08.03.2026
Средние зарплаты в России выросли на 40 тысяч рублей
Средние зарплаты в России в декабре на фоне выплат бонусов выросли более чем на 40 тысяч рублей по сравнению с ноябрем, следует из расчетов РИА Новости по... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T11:31:00+03:00
2026-03-08T11:31:00+03:00
россия
зарплата
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/81/1551928161_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_0fc5394c65b3f3c36250514315a2bdef.jpg
https://ria.ru/20260307/zarplata-2079170266.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155192/81/1551928161_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_2783c72fb9a36e3d6005c4d943f9178b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, зарплата, экономика
Россия, Зарплата, Экономика
Средние зарплаты в России выросли на 40 тысяч рублей

Средние зарплаты в России в декабре выросли более чем на 40 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Средние зарплаты в России в декабре на фоне выплат бонусов выросли более чем на 40 тысяч рублей по сравнению с ноябрем, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В последний месяц года в России многие компании выплачивают 13-ю зарплату.
Так, в среднем россияне в декабре зарабатывали 139,7 тысячи рублей против 98,2 тысячи месяцем ранее.
При этом за год зарплаты увеличились на 11 тысяч рублей - в прошлом декабре они составили 128,7 тысячи рублей.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Число регионов со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей выросло до пяти
7 марта, 04:23
 
РоссияЗарплатаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала