Средние зарплаты в России выросли на 40 тысяч рублей
2026
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Средние зарплаты в России в декабре на фоне выплат бонусов выросли более чем на 40 тысяч рублей по сравнению с ноябрем, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В последний месяц года в России
многие компании выплачивают 13-ю зарплату.
Так, в среднем россияне в декабре зарабатывали 139,7 тысячи рублей против 98,2 тысячи месяцем ранее.
При этом за год зарплаты увеличились на 11 тысяч рублей - в прошлом декабре они составили 128,7 тысячи рублей.