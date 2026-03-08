Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила решение ВС Украины признать однополые пары семьей - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 08.03.2026 (обновлено: 21:34 08.03.2026)
https://ria.ru/20260308/zaharova-2079436224.html
Захарова оценила решение ВС Украины признать однополые пары семьей
Захарова оценила решение ВС Украины признать однополые пары семьей - РИА Новости, 08.03.2026
Захарова оценила решение ВС Украины признать однополые пары семьей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Верховного суда Украины признать отношения однополой пары семьей: киевский режим сумел РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T21:11:00+03:00
2026-03-08T21:34:00+03:00
россия
украина
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2afeb6ff2fa1e0fafe1dd9b091519c63.jpg
https://ria.ru/20250703/ukraina-2026941736.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_40586d0cadf13f0a1ebb19c6b9bde156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова оценила решение ВС Украины признать однополые пары семьей

Захарова прокомментировала решение ВС Украины признать однополые пары семьей

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Верховного суда Украины признать отношения однополой пары семьей: киевский режим сумел и 8 марта наполнить новым "квазисмыслом".
«

"Киевский режим сумел и 8 марта наполнить новым квазисмыслом. Но у Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы", - написала она в своем Telegram-канале.

Согласно конституции и семейному кодексу Украины, брак признаётся только как союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органах регистрации актов гражданского состояния. В России движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в законодательном порядке.
* Движение, признанное экстремистским и запрещенное в России
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Киевский суд признал брачные отношения между дипломатом и его сожителем
3 июля 2025, 14:36
 
РоссияУкраинаМария ЗахароваВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала