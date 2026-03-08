https://ria.ru/20260308/zaharova-2079436224.html
Захарова оценила решение ВС Украины признать однополые пары семьей
Захарова оценила решение ВС Украины признать однополые пары семьей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Верховного суда Украины признать отношения однополой пары семьей: киевский режим сумел РИА Новости, 08.03.2026
Захарова оценила решение ВС Украины признать однополые пары семьей
Захарова прокомментировала решение ВС Украины признать однополые пары семьей