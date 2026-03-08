В Харькове прогремели взрывы

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Серия взрывов прогремела на окраине Харькова, сообщил украинский телеканал "Общественное".

"Серия взрывов прозвучала за пределами Харькова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".