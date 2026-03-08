Рейтинг@Mail.ru
В районе Тель-Авива прогремел взрыв - РИА Новости, 08.03.2026
15:07 08.03.2026 (обновлено: 16:54 08.03.2026)
В районе Тель-Авива прогремел взрыв
Взрыв прогремел в районе Тель-Авива во время воздушной тревоги, предположительно, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2026
в мире
тель-авив
военная операция сша и израиля против ирана
али хаменеи
иран
израиль
амир саид иравани
оон
тель-авив
иран
израиль
в мире, тель-авив, военная операция сша и израиля против ирана, али хаменеи, иран, израиль, амир саид иравани, оон
В мире, Тель-Авив, Военная операция США и Израиля против Ирана, Али Хаменеи, Иран, Израиль, Амир Саид Иравани, ООН
© REUTERS / Dylan Martinez Дым на месте удара в Тель-Авиве
Дым на месте удара в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Дым на месте удара в Тель-Авиве
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в районе Тель-Авива во время воздушной тревоги, предположительно, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
За несколько минут до этого армия Израиля зафиксировала ракетные пуски из Ирана. В центральной части Израиля и Тель-Авиве сработала воздушная тревога.
Данные о падении ракет или пострадавших не поступали.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, - уже более 1,3 тысячи человек.
Последствия удара по нефтехранилищу к югу от столицы Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
