В районе Тель-Авива прогремел взрыв
Взрыв прогремел в районе Тель-Авива во время воздушной тревоги, предположительно, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
2026-03-08T15:07:00+03:00
2026-03-08T15:07:00+03:00
2026-03-08T16:54:00+03:00
в мире, тель-авив, военная операция сша и израиля против ирана, али хаменеи, иран, израиль, амир саид иравани, оон
