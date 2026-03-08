https://ria.ru/20260308/vzryv-2079375405.html
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.03.2026
