15:35 08.03.2026
Израильская авиация нанесла удары по двум домам на юге Ливана, сообщило NNA
Израильская авиация нанесла удары по двум домам на юге Ливана, сообщило NNA
в мире
ливан
израиль
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, ливан, израиль, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
БЕЙРУТ, 8 мар - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по двум домам, где находились семьи временно перемещенных граждан на юге Ливана, 27 человек, в основном женщины и дети, погибли, передает ливанское национальное агентство NNA.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяло на себя "Хезболлах". Израильская армия в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
"Враждебный Израиль продолжил совершать новые кровавые расправы в южных населенных пунктах. На рассвете сегодня его боевые самолеты нанесли удар по поселку Сайр аль-Гарбия в районе Набатия, атаковав трехэтажное здание, что привело к его полному разрушению и гибели около 19 человек, большинство из которых - женщины и дети", - пишет агентство.
Также, по данным агентства, израильская сторона совершила еще одну "тяжелую расправу" в населенном пункте Тафахта, где погибли восемь человек, пятеро из них - члены одной семьи, которые оказались вынужденными переселенцами из других деревень.
Дым на месте израильского удара в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
ЦАХАЛ заявила о ликвидации высокопоставленного члена КСИР в Ливане
