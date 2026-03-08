Израильская авиация нанесла удары по двум домам на юге Ливана, сообщило NNA

"Враждебный Израиль продолжил совершать новые кровавые расправы в южных населенных пунктах. На рассвете сегодня его боевые самолеты нанесли удар по поселку Сайр аль-Гарбия в районе Набатия, атаковав трехэтажное здание, что привело к его полному разрушению и гибели около 19 человек, большинство из которых - женщины и дети", - пишет агентство.