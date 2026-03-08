Израильская авиация нанесла удары по двум домам на юге Ливана, сообщило NNA

БЕЙРУТ, 8 мар - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по двум домам, где находились семьи временно перемещенных граждан на юге Ливана, 27 человек, в основном женщины и дети, погибли, передает ливанское национальное агентство NNA.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяло на себя "Хезболлах". Израильская армия в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
"Враждебный Израиль продолжил совершать новые кровавые расправы в южных населенных пунктах. На рассвете сегодня его боевые самолеты нанесли удар по поселку Сайр аль-Гарбия в районе Набатия, атаковав трехэтажное здание, что привело к его полному разрушению и гибели около 19 человек, большинство из которых - женщины и дети", - пишет агентство.
Также, по данным агентства, израильская сторона совершила еще одну "тяжелую расправу" в населенном пункте Тафахта, где погибли восемь человек, пятеро из них - члены одной семьи, которые оказались вынужденными переселенцами из других деревень.