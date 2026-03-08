Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мирный житель пострадал из-за атаки дрона ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 08.03.2026 (обновлено: 20:22 08.03.2026)
В Белгородской области мирный житель пострадал из-за атаки дрона ВСУ
В Белгородской области мирный житель пострадал из-за атаки дрона ВСУ
Мирный житель пострадал в результате атаки дрона на движущийся автомобиль в Шебекино Белгородской области, его госпитализировали, сообщил глава региона Вячеслав РИА Новости, 08.03.2026
происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков
В Белгородской области мирный житель пострадал из-за атаки дрона ВСУ

В Белгородской области мирный житель пострадал из-за атаки дрона на автомобиль

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области. 8 марта 2026
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 8 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 8 марта 2026
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки дрона на движущийся автомобиль в Шебекино Белгородской области, его госпитализировали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Движущийся автомобиль атакован FPV-дроном в городе Шебекино. Пострадал мирный житель", - написал Гладков в канале на платформе Max.
Губернатор отметил, что пострадавшего в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями живота, лица и бедра госпитализировали.
Из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности украинских военных в приграничных районах с 9 августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа того же года обстановку в области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав Гладков
 
 
