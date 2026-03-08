https://ria.ru/20260308/vsu-2079427536.html
В Белгородской области мирный житель пострадал из-за атаки дрона ВСУ
Мирный житель пострадал в результате атаки дрона на движущийся автомобиль в Шебекино Белгородской области, его госпитализировали, сообщил глава региона Вячеслав РИА Новости, 08.03.2026
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки дрона на движущийся автомобиль в Шебекино Белгородской области, его госпитализировали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Движущийся автомобиль атакован FPV-дроном в городе Шебекино
. Пострадал мирный житель", - написал Гладков
в канале на платформе Max
.
Губернатор отметил, что пострадавшего в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями живота, лица и бедра госпитализировали.
Из-за обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности украинских военных в приграничных районах с 9 августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа того же года обстановку в области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.