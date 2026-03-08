Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила более 200 дронов ВСУ над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 08.03.2026 (обновлено: 23:40 08.03.2026)
ПВО сбила более 200 дронов ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила более 200 дронов ВСУ над российскими регионами
Над Россией сбили 234 дрона ВСУ за девять часов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.03.2026
ПВО сбила более 200 дронов ВСУ над российскими регионами

ПВО сбила 234 украинских дрона над российскими регионами за 9 часов

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Над Россией сбили 234 дрона ВСУ за девять часов, сообщило Минобороны.
«

"Восьмого марта в период с 14:00 до 18:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Бойцы ликвидировали 73 БПЛА над Брянской областью, 27 — над Кубанью, 19 — над Тульской областью, 11 — над Белгородской.
Также десять дронов уничтожили в Рязанской области, шесть — в Курской, по пять — над Азовским морем и Калужской областью, четыре — над Черным морем, по три — в Крыму, Московском регионе и Орловской области, один — в Липецкой.
С 18:00 мск до 20:00 силы ПВО перехватили 30 беспилотников над Краснодарским краем, Черным морем, Московским регионом, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской и Белгородской областями. Еще 34 дрона сбили с 20:00 до 23:00.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская областьКраснодарский крайВооруженные силы УкраиныТульская область
 
 
