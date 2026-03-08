ПВО сбила более 200 дронов ВСУ над российскими регионами

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Над Россией сбили 234 дрона ВСУ за девять часов, сообщило Минобороны.
"Восьмого марта в период с 14:00 до 18:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Бойцы ликвидировали 73 БПЛА над Брянской областью, 27 — над Кубанью, 19 — над Тульской областью, 11 — над Белгородской.
Также десять дронов уничтожили в Рязанской области, шесть — в Курской, по пять — над Азовским морем и Калужской областью, четыре — над Черным морем, по три — в Крыму, Московском регионе и Орловской области, один — в Липецкой.
С 18:00 мск до 20:00 силы ПВО перехватили 30 беспилотников над Краснодарским краем, Черным морем, Московским регионом, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской и Белгородской областями. Еще 34 дрона сбили с 20:00 до 23:00.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
