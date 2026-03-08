ПВО сбила более 200 дронов ВСУ над российскими регионами

"Восьмого марта в период с 14:00 до 18:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

С 18:00 мск до 20:00 силы ПВО перехватили 30 беспилотников над Краснодарским краем, Черным морем, Московским регионом, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской и Белгородской областями. Еще 34 дрона сбили с 20:00 до 23:00.