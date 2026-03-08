Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Брянскую область поврежден гражданский автомобиль
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 08.03.2026
При атаке ВСУ на Брянскую область поврежден гражданский автомобиль
При атаке ВСУ на Брянскую область поврежден гражданский автомобиль
ВСУ атаковали Суземский район Брянской области, поврежден гражданский автомобиль, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 08.03.2026
специальная военная операция на украине
суземский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
суземский район
брянская область
суземский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суземский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ на Брянскую область поврежден гражданский автомобиль

При атаке ВСУ на Суземский район Брянской области повреждено гражданское авто

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали Суземский район Брянской области, поврежден гражданский автомобиль, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали Суземский район. В результате атаки дронами-камикадзе поврежден гражданский автомобиль", - написал он на платформе Мах.
Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы, уточнил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСуземский районБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
Обсуждения
