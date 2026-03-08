https://ria.ru/20260308/vsu-2079363531.html
При атаке ВСУ на Брянскую область поврежден гражданский автомобиль
При атаке ВСУ на Брянскую область поврежден гражданский автомобиль - РИА Новости, 08.03.2026
При атаке ВСУ на Брянскую область поврежден гражданский автомобиль
ВСУ атаковали Суземский район Брянской области, поврежден гражданский автомобиль, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T12:54:00+03:00
2026-03-08T12:54:00+03:00
2026-03-08T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
суземский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
суземский район
брянская область
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849878306_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d667ddc5c0f591b73def769db8451ee6.jpg
суземский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суземский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
При атаке ВСУ на Брянскую область поврежден гражданский автомобиль
При атаке ВСУ на Суземский район Брянской области повреждено гражданское авто