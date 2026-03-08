Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области три человека пострадали при атаках дронов ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 08.03.2026
В Белгородской области три человека пострадали при атаках дронов ВСУ
В Белгородской области три человека пострадали при атаках дронов ВСУ - РИА Новости, 08.03.2026
В Белгородской области три человека пострадали при атаках дронов ВСУ
Три мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак дронов ВСУ по трем муниципалитетам, были атакованы село Графовка Шебекинского округа, города... РИА Новости, 08.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
грайворон
белгородская область
происшествия, белгород, грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Грайворон, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области три человека пострадали при атаках дронов ВСУ

Три мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак дронов ВСУ

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак дронов ВСУ по трем муниципалитетам, были атакованы село Графовка Шебекинского округа, города Грайворон и Белгород, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Графовка Шебекинского округа дрон ударил по территории частного домовладения. Женщину бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. У неё диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения различных частей тела", - написал глава региона в канале на платформе Мах.
Также отмечается, что для продолжения лечения она будет переведена в больницу Белгорода. Кроме того, в результате детонации в доме разбиты окна, посечены входная группа и забор.
"В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона на движущийся автомобиль двое мужчин получили осколочные ранения грудной клетки", - говорится в сообщении.
Губернатор добавил, что пострадавшие были доставлены в Грайворонскую ЦРБ, где им оказана необходимая помощь, после чего они будут направлены в больницу Белгорода. Отмечается, что машина повреждена.
"В Белгороде в результате детонации беспилотника повреждено сооружение на территории коммерческого объекта", - добавил Гладков.
Специальная военная операция на Украине
 
 
