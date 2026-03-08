В Белгородской области три человека пострадали при атаках дронов ВСУ

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак дронов ВСУ по трем муниципалитетам, были атакованы село Графовка Шебекинского округа, города Грайворон и Белгород, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор добавил, что пострадавшие были доставлены в Грайворонскую ЦРБ, где им оказана необходимая помощь, после чего они будут направлены в больницу Белгорода. Отмечается, что машина повреждена.