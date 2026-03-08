В Белгородской области три человека пострадали при атаках дронов ВСУ

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак дронов ВСУ по трем муниципалитетам, были атакованы село Графовка Шебекинского округа, города Грайворон и Белгород, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Графовка Шебекинского округа дрон ударил по территории частного домовладения. Женщину бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. У неё диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения различных частей тела", - написал глава региона в канале на платформе Мах.
Также отмечается, что для продолжения лечения она будет переведена в больницу Белгорода. Кроме того, в результате детонации в доме разбиты окна, посечены входная группа и забор.
"В городе Грайворон в результате атаки FPV-дрона на движущийся автомобиль двое мужчин получили осколочные ранения грудной клетки", - говорится в сообщении.
Губернатор добавил, что пострадавшие были доставлены в Грайворонскую ЦРБ, где им оказана необходимая помощь, после чего они будут направлены в больницу Белгорода. Отмечается, что машина повреждена.
"В Белгороде в результате детонации беспилотника повреждено сооружение на территории коммерческого объекта", - добавил Гладков.
