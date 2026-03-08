Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 235 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Иващенково, Мирополье, Никитовка, Новая Сечь и Покровка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Веселое, Каменная Яруга, Колодезное, Мартовое, Ольшаны и Печенеги Харьковской области.
"Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, танк, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 31 автомобиль, два артиллерийских орудия, три пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая HIMARS и MLRS производства США, а также пусковую установку системы залпового огня "Ольха". Уничтожены две радиолокационные станции RADA RPS-42 израильского производства, станция радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
