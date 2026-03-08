https://ria.ru/20260308/vsu-2079343040.html
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате атаки со стороны ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.03.2026
В Шебекинском округе Белгородской области при атаке ВСУ пострадал мирный житель