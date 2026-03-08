Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, что делать при холодовой аллергии - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/vrach-2079357040.html
Врач рассказал, что делать при холодовой аллергии
Врач рассказал, что делать при холодовой аллергии - РИА Новости, 08.03.2026
Врач рассказал, что делать при холодовой аллергии
Человек с аллергией на холод в морозы должен тепло одеваться, тщательно укрывать руки, ноги и лицо, использовать антигистаминные препараты, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T12:05:00+03:00
2026-03-08T12:05:00+03:00
общество
владимир болибок
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923433708_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_199b84784bfe309a7a3a79ab3c18e024.jpg
https://ria.ru/20250609/allergiya-2021739200.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923433708_143:217:2584:2048_1920x0_80_0_0_99caec9e68c810c0a20b1176ddaf5870.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир болибок, здоровье
Общество, Владимир Болибок, Здоровье
Врач рассказал, что делать при холодовой аллергии

Врач Болибок: аллергик на холод в морозы должен одеваться тепло

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкПожилая женщина в сквере
Пожилая женщина в сквере - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Пожилая женщина в сквере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 8 мар – РИА Новости. Человек с аллергией на холод в морозы должен тепло одеваться, тщательно укрывать руки, ноги и лицо, использовать антигистаминные препараты, сообщил РИА Новости врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Самое главное при любой аллергии – это устранить фактор, который ее вызывает. Человек с холодовой крапивницей должен избегать холод, одеваться не то, что по погоде, а даже теплее. Тщательно укрывать руки, ноги, лицо и нос. Могут помочь антигистаминные препараты второго поколения. Если обладатель холодовой крапивницы оказался в местах с очень низкой температурой, можно принимать глюкокортикостероиды", - рассказал собеседник агентства.
Специалист добавил, что холодовая крапивница может привести к тяжелым осложнениям, таким как отек Квинке или анафилактический шок, особенно при купании в холодной воде.
Аллергия у мужчины - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Роспотребнадзор дал рекомендации для аллергиков в сезон тополиного пуха
9 июня 2025, 11:16
 
ОбществоВладимир БолибокЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала