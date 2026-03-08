https://ria.ru/20260308/vrach-2079357040.html
Врач рассказал, что делать при холодовой аллергии
Человек с аллергией на холод в морозы должен тепло одеваться, тщательно укрывать руки, ноги и лицо, использовать антигистаминные препараты, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.03.2026
ТУЛА, 8 мар – РИА Новости. Человек с аллергией на холод в морозы должен тепло одеваться, тщательно укрывать руки, ноги и лицо, использовать антигистаминные препараты, сообщил РИА Новости врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Самое главное при любой аллергии – это устранить фактор, который ее вызывает. Человек с холодовой крапивницей должен избегать холод, одеваться не то, что по погоде, а даже теплее. Тщательно укрывать руки, ноги, лицо и нос. Могут помочь антигистаминные препараты второго поколения. Если обладатель холодовой крапивницы оказался в местах с очень низкой температурой, можно принимать глюкокортикостероиды", - рассказал собеседник агентства.
Специалист добавил, что холодовая крапивница может привести к тяжелым осложнениям, таким как отек Квинке или анафилактический шок, особенно при купании в холодной воде.