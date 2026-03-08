Врач рассказала, как человек может помочь себе, если подавился

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Подавившемуся человеку в случае отсутствия рядом помощи следует вызвать себе скорую, попытаться сильно откашляться, а также сделать себе прием Геймлиха, рассказала РИА Новости врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Карина Вагина.

"Если человек подавился, то в качестве меры самопомощи важно создать резкое повышение внутрибрюшного и внутригрудного давления, чтобы вытолкнуть инородное тело. Первостепенно следует попытаться откашляться, сделав несколько сильных, резких выдохов без глубоких вдохов, так как это может протолкнуть предмет глубже", - объясняет врач.

Если же кашель не помогает, то нужно вызвать скорую медицинскую помощь и немедленно приступить к приему Геймлиха. "Сжать одну руку в кулак, большим пальцем в свою сторону, разместить его выше пупка, обхватить второй кулак рукой. После этого следует совершить быстрый и резкий толчок кулаком вверх и внутрь, по направлению к диафрагме. Это движение нужно повторять до тех пор, пока предмет не выйдет наружу или до момента восстановления дыхания", - добавила специалист.

Также в продаже можно встретить различные устройства для самопомощи - их принцип действия основан на создании вакуума над ротоглоткой для извлечения предмета. Терапевт подчеркнула, что такие устройства нельзя рекомендовать как замену приему Геймлиха, а лишь как дополнительную меру. "Важно помнить о потенциальных рисках их использования. Неправильное применение может усугубить ситуацию", - добавила она.

В ситуации, когда рядом с вами кто-то подавился, в первую очередь следует спросить, нужна ли помощь. Если человек говорит, кашляет, дышит, не следует ему мешать, а особенно пытаться постучать по спине, так как из-за этого инородный предмет может уйти глубже. "Если рядом находящийся не может дышать, кашлять, издает тихие звуки или держится за горло, нужно немедленно вызвать скорую медицинскую помощь и приступить к приему Геймлиха в ожидании бригады", - обратила внимание Вагина.

Для этого нужно встать сзади от человека, наклонить его туловище вперед примерно на 40-50 градусов. Далее обхватить его обеими руками вокруг талии, сжать одну руку в кулак, поместив ее в чуть выше пупка, обхватить кулак второй рукой и произвести резкие толчки вверх и внутрь, по направлению к диафрагме. Делать так надо, пока инородное тело не выйдет, или до момента восстановления дыхания.

Очень важно не применять такие толчки в области живота на беременных: вместо них выполняется модифицированный прием Геймлиха, в котором толчки осуществляются в области грудной клетки женщины по направлению назад - к позвоночнику.

Если подавившийся не дышит и потерял сознание, то его нужно осторожно опустить на пол, немедленно начать сердечно-легочную реанимацию, чередуя 30 компрессий на грудную клетку и два вдоха "рот в рот". Цикл следует повторять до прибытия скорой помощи или до появления дыхания, кашля, движения.