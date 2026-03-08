Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, как человек может помочь себе, если подавился
09:11 08.03.2026
Врач рассказала, как человек может помочь себе, если подавился
Врач рассказала, как человек может помочь себе, если подавился - РИА Новости, 08.03.2026
Врач рассказала, как человек может помочь себе, если подавился
Подавившемуся человеку в случае отсутствия рядом помощи следует вызвать себе скорую, попытаться сильно откашляться, а также сделать себе прием Геймлиха,... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T09:11:00+03:00
2026-03-08T09:11:00+03:00
2026
Общество
Общество
Врач рассказала, как человек может помочь себе, если подавился

Вагина: подавившемуся следует попытаться откашляться и сделать прием Геймлиха

Кашель - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Подавившемуся человеку в случае отсутствия рядом помощи следует вызвать себе скорую, попытаться сильно откашляться, а также сделать себе прием Геймлиха, рассказала РИА Новости врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Карина Вагина.
"Если человек подавился, то в качестве меры самопомощи важно создать резкое повышение внутрибрюшного и внутригрудного давления, чтобы вытолкнуть инородное тело. Первостепенно следует попытаться откашляться, сделав несколько сильных, резких выдохов без глубоких вдохов, так как это может протолкнуть предмет глубже", - объясняет врач.
Если же кашель не помогает, то нужно вызвать скорую медицинскую помощь и немедленно приступить к приему Геймлиха. "Сжать одну руку в кулак, большим пальцем в свою сторону, разместить его выше пупка, обхватить второй кулак рукой. После этого следует совершить быстрый и резкий толчок кулаком вверх и внутрь, по направлению к диафрагме. Это движение нужно повторять до тех пор, пока предмет не выйдет наружу или до момента восстановления дыхания", - добавила специалист.
Также в продаже можно встретить различные устройства для самопомощи - их принцип действия основан на создании вакуума над ротоглоткой для извлечения предмета. Терапевт подчеркнула, что такие устройства нельзя рекомендовать как замену приему Геймлиха, а лишь как дополнительную меру. "Важно помнить о потенциальных рисках их использования. Неправильное применение может усугубить ситуацию", - добавила она.
В ситуации, когда рядом с вами кто-то подавился, в первую очередь следует спросить, нужна ли помощь. Если человек говорит, кашляет, дышит, не следует ему мешать, а особенно пытаться постучать по спине, так как из-за этого инородный предмет может уйти глубже. "Если рядом находящийся не может дышать, кашлять, издает тихие звуки или держится за горло, нужно немедленно вызвать скорую медицинскую помощь и приступить к приему Геймлиха в ожидании бригады", - обратила внимание Вагина.
Для этого нужно встать сзади от человека, наклонить его туловище вперед примерно на 40-50 градусов. Далее обхватить его обеими руками вокруг талии, сжать одну руку в кулак, поместив ее в чуть выше пупка, обхватить кулак второй рукой и произвести резкие толчки вверх и внутрь, по направлению к диафрагме. Делать так надо, пока инородное тело не выйдет, или до момента восстановления дыхания.
Очень важно не применять такие толчки в области живота на беременных: вместо них выполняется модифицированный прием Геймлиха, в котором толчки осуществляются в области грудной клетки женщины по направлению назад - к позвоночнику.
Если подавившийся не дышит и потерял сознание, то его нужно осторожно опустить на пол, немедленно начать сердечно-легочную реанимацию, чередуя 30 компрессий на грудную клетку и два вдоха "рот в рот". Цикл следует повторять до прибытия скорой помощи или до появления дыхания, кашля, движения.
"Перед каждым вдохом следует обязательно открывать рот и проверять, не видно ли инородное тело. Если его видно, то можно попытаться удалить его пальцами, обернутыми в салфетку, предварительно повернув голову пострадавшего набок. Не рекомендуется пытаться достать инородное тело, если его не видно или нет уверенности, что получится, так как это может спровоцировать его передвижение глубже. Также не следует стучать по спине человека, который находится в вертикальном положении и не наклонен", - отметила врач.
