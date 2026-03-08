Педиатр рассказала, с какой температурой у ребенка нужно идти к врачу

ТУЛА, 8 мар – РИА Новости. Обращаться к специалисту необходимо, если у ребенка температура поднимается больше 39,5 градуса и не сбивается, а также сопровождается судорогами или спутанностью сознания, рассказала РИА Новости врач-педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук Анна Левадная.

По словам специалиста, существует ряд "красных флагов", требующих немедленной реакции.

"Если у ребенка любого возраста температура держится более 39,5 градуса и не снижается – обращаемся к врачу. Если температура сопровождается судорогами, вялостью, спутанностью сознания, если есть сильная головная боль, то прям бегом к врачу", - сказала Левадная.

Опасными симптомами она назвала также ригидность затылочных мышц (невозможность дотронуться подбородком до груди), светобоязнь, боль в груди и выраженную одышку.

Особое правило действует для самых маленьких. Педиатр подчеркнула, что детей младше трех месяцев нужно показывать врачу при любом недомогании, независимо от степени жара.