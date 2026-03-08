https://ria.ru/20260308/vrach-2079320223.html
Педиатр рассказала, с какой температурой у ребенка нужно идти к врачу
Педиатр рассказала, с какой температурой у ребенка нужно идти к врачу - РИА Новости, 08.03.2026
Педиатр рассказала, с какой температурой у ребенка нужно идти к врачу
Обращаться к специалисту необходимо, если у ребенка температура поднимается больше 39,5 градуса и не сбивается, а также сопровождается судорогами или... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T06:09:00+03:00
2026-03-08T06:09:00+03:00
2026-03-08T06:09:00+03:00
общество
невролог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514133_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_d347f4f9af92f179b5f69781fc5d7fc5.jpg
https://ria.ru/20260307/vrach-2079210472.html
https://ria.ru/20251029/vaktsinatsiya-2051642159.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514133_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_84163fff81279e0e96ac037be8a37872.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, невролог
Педиатр рассказала, с какой температурой у ребенка нужно идти к врачу
Врач Левадная: если у ребенка температура выше 39,5 градуса, нужно идти к врачу
ТУЛА, 8 мар – РИА Новости. Обращаться к специалисту необходимо, если у ребенка температура поднимается больше 39,5 градуса и не сбивается, а также сопровождается судорогами или спутанностью сознания, рассказала РИА Новости врач-педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук Анна Левадная.
По словам специалиста, существует ряд "красных флагов", требующих немедленной реакции.
"Если у ребенка любого возраста температура держится более 39,5 градуса и не снижается – обращаемся к врачу. Если температура сопровождается судорогами, вялостью, спутанностью сознания, если есть сильная головная боль, то прям бегом к врачу", - сказала Левадная.
Опасными симптомами она назвала также ригидность затылочных мышц (невозможность дотронуться подбородком до груди), светобоязнь, боль в груди и выраженную одышку.
Особое правило действует для самых маленьких. Педиатр подчеркнула, что детей младше трех месяцев нужно показывать врачу при любом недомогании, независимо от степени жара.
В остальных случаях, когда температура держится менее трех дней, ребенок активен, хорошо пьет и его состояние удовлетворительное, врач допустила возможность временного наблюдения дома. Однако если жар (выше 37,5 градуса) без видимых симптомов сохраняется более недели, это требует углубленного обследования, включая анализы крови, мочи и проверку гормонов. Также обратиться к специалисту необходимо, если улучшение не наступает спустя трое суток, либо к лихорадке добавляются новые симптомы.