Рейтинг@Mail.ru
Педиатр рассказала, с какой температурой у ребенка нужно идти к врачу - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:09 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/vrach-2079320223.html
Педиатр рассказала, с какой температурой у ребенка нужно идти к врачу
Педиатр рассказала, с какой температурой у ребенка нужно идти к врачу - РИА Новости, 08.03.2026
Педиатр рассказала, с какой температурой у ребенка нужно идти к врачу
Обращаться к специалисту необходимо, если у ребенка температура поднимается больше 39,5 градуса и не сбивается, а также сопровождается судорогами или... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T06:09:00+03:00
2026-03-08T06:09:00+03:00
общество
невролог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514133_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_d347f4f9af92f179b5f69781fc5d7fc5.jpg
https://ria.ru/20260307/vrach-2079210472.html
https://ria.ru/20251029/vaktsinatsiya-2051642159.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514133_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_84163fff81279e0e96ac037be8a37872.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, невролог
Общество, невролог
Педиатр рассказала, с какой температурой у ребенка нужно идти к врачу

Врач Левадная: если у ребенка температура выше 39,5 градуса, нужно идти к врачу

© iStock.com / EyeEm Mobile GmbHРебенок на приеме у врача
Ребенок на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© iStock.com / EyeEm Mobile GmbH
Ребенок на приеме у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 8 мар – РИА Новости. Обращаться к специалисту необходимо, если у ребенка температура поднимается больше 39,5 градуса и не сбивается, а также сопровождается судорогами или спутанностью сознания, рассказала РИА Новости врач-педиатр, неонатолог, кандидат медицинских наук Анна Левадная.
По словам специалиста, существует ряд "красных флагов", требующих немедленной реакции.
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Педиатр рассказала, когда не надо сбивать температуру
Вчера, 12:24
"Если у ребенка любого возраста температура держится более 39,5 градуса и не снижается – обращаемся к врачу. Если температура сопровождается судорогами, вялостью, спутанностью сознания, если есть сильная головная боль, то прям бегом к врачу", - сказала Левадная.
Опасными симптомами она назвала также ригидность затылочных мышц (невозможность дотронуться подбородком до груди), светобоязнь, боль в груди и выраженную одышку.
Особое правило действует для самых маленьких. Педиатр подчеркнула, что детей младше трех месяцев нужно показывать врачу при любом недомогании, независимо от степени жара.
В остальных случаях, когда температура держится менее трех дней, ребенок активен, хорошо пьет и его состояние удовлетворительное, врач допустила возможность временного наблюдения дома. Однако если жар (выше 37,5 градуса) без видимых симптомов сохраняется более недели, это требует углубленного обследования, включая анализы крови, мочи и проверку гормонов. Также обратиться к специалисту необходимо, если улучшение не наступает спустя трое суток, либо к лихорадке добавляются новые симптомы.
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Главный педиатр Москвы объяснил, почему необходима детская вакцинация
29 октября 2025, 20:07
 
Обществоневролог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала