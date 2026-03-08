https://ria.ru/20260308/vrach-2079315634.html
Врач рассказала, кому нельзя дарить тюльпаны
Врач рассказала, кому нельзя дарить тюльпаны - РИА Новости, 08.03.2026
Врач рассказала, кому нельзя дарить тюльпаны
Тюльпаны нежелательно дарить людям с выраженной аллергией на цветы, с повышенной чувствительностью к запахам и с контактным дерматитом, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T04:27:00+03:00
2026-03-08T04:27:00+03:00
2026-03-08T06:02:00+03:00
общество
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000018098_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_dc28d7a50c825883d16ddb811ff5981a.jpg
https://ria.ru/20260306/allergolog-2078905402.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000018098_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_a9681d053b1c5ac8fa22657eb4a85f65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, международный женский день
Общество, Международный женский день
Врач рассказала, кому нельзя дарить тюльпаны
Врач Чистик: тюльпаны нельзя дарить людям с выраженной аллергией на цветы
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Тюльпаны нежелательно дарить людям с выраженной аллергией на цветы, с повышенной чувствительностью к запахам и с контактным дерматитом, сообщила РИА Новости врач-терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.
По ее словам, тюльпаны считаются относительно безопасными цветами. Они опыляются насекомыми, их пыльца тяжелая и плохо распространяется по воздуху, поэтому вероятность аллергии ниже.
"Однако тюльпаны нежелательны для людей с выраженной аллергией на цветы, с повышенной чувствительностью к запахам, с контактным дерматитом (иногда бывает реакция на сок растения). То есть тюльпаны нельзя дарить только тем, у кого уже есть известная аллергия на них или на цветочную пыльцу", — рассказала Чистик.