Врач рассказала, как выглядеть моложе своего возраста

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Качественный сон, регулярная физическая активность, защита от ультрафиолетового излучения и достаточное количество белка и омега-3 в рационе позволят улучшить состояние кожи и замедлить старение, рассказала РИА Новости заведующая поликлиникой №2 "Военный городок" Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Елена Ревкова.

"Внешний вид и темпы старения во многом определяются не возрастом в паспорте, а состоянием обменных процессов и образа жизни. Ключевую роль играет качество сна: в ночные часы активно вырабатываются гормоны, отвечающие за восстановление тканей и синтез коллагена. Хронический недосып ускоряет появление морщин и снижает тонус кожи", — сказала Ревкова.

Кроме того, по словам врача, достаточное поступление белка, витаминов группы В, антиоксидантов и омега-3 жирных кислот поддерживает эластичность кожи и здоровье сосудов. Обезвоживание, напротив, делает черты лица более уставшими и подчеркивает возрастные изменения.

Собеседница агентства добавила, что регулярная физическая активность улучшает микроциркуляцию, способствует насыщению тканей кислородом и положительно влияет на гормональный фон.