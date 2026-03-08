Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, как выглядеть моложе своего возраста - РИА Новости, 08.03.2026
02:17 08.03.2026 (обновлено: 05:58 08.03.2026)
Врач рассказала, как выглядеть моложе своего возраста
Врач рассказала, как выглядеть моложе своего возраста - РИА Новости, 08.03.2026
Врач рассказала, как выглядеть моложе своего возраста
Качественный сон, регулярная физическая активность, защита от ультрафиолетового излучения и достаточное количество белка и омега-3 в рационе позволят улучшить... РИА Новости, 08.03.2026
Новости
общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Врач рассказала, как выглядеть моложе своего возраста

Врач Ревкова: качественный сон и омега-3 в рационе позволят замедлить старение

© iStock.com / Rostislav_SedlacekПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© iStock.com / Rostislav_Sedlacek
Прием у врача. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Качественный сон, регулярная физическая активность, защита от ультрафиолетового излучения и достаточное количество белка и омега-3 в рационе позволят улучшить состояние кожи и замедлить старение, рассказала РИА Новости заведующая поликлиникой №2 "Военный городок" Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Елена Ревкова.
"Внешний вид и темпы старения во многом определяются не возрастом в паспорте, а состоянием обменных процессов и образа жизни. Ключевую роль играет качество сна: в ночные часы активно вырабатываются гормоны, отвечающие за восстановление тканей и синтез коллагена. Хронический недосып ускоряет появление морщин и снижает тонус кожи", — сказала Ревкова.
Кроме того, по словам врача, достаточное поступление белка, витаминов группы В, антиоксидантов и омега-3 жирных кислот поддерживает эластичность кожи и здоровье сосудов. Обезвоживание, напротив, делает черты лица более уставшими и подчеркивает возрастные изменения.
Собеседница агентства добавила, что регулярная физическая активность улучшает микроциркуляцию, способствует насыщению тканей кислородом и положительно влияет на гормональный фон.
"Важным фактором является защита от ультрафиолетового излучения. Избыточное солнце запускает фотостарение — процесс разрушения коллагеновых волокон. Также следует учитывать уровень хронического стресса: повышенный кортизол ускоряет клеточное старение и ухудшает состояние кожи", — добавила Ревкова.
ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
