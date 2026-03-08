https://ria.ru/20260308/vrach-2079310859.html
Врач рассказала, как выглядеть моложе своего возраста
Врач рассказала, как выглядеть моложе своего возраста - РИА Новости, 08.03.2026
Врач рассказала, как выглядеть моложе своего возраста
Качественный сон, регулярная физическая активность, защита от ультрафиолетового излучения и достаточное количество белка и омега-3 в рационе позволят улучшить... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T02:17:00+03:00
2026-03-08T02:17:00+03:00
2026-03-08T05:58:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8874d8e2f9dfe31cd26e3c982a751422.jpg
Врач рассказала, как выглядеть моложе своего возраста
Врач Ревкова: качественный сон и омега-3 в рационе позволят замедлить старение
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Качественный сон, регулярная физическая активность, защита от ультрафиолетового излучения и достаточное количество белка и омега-3 в рационе позволят улучшить состояние кожи и замедлить старение, рассказала РИА Новости заведующая поликлиникой №2 "Военный городок" Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Елена Ревкова.
"Внешний вид и темпы старения во многом определяются не возрастом в паспорте, а состоянием обменных процессов и образа жизни. Ключевую роль играет качество сна: в ночные часы активно вырабатываются гормоны, отвечающие за восстановление тканей и синтез коллагена. Хронический недосып ускоряет появление морщин и снижает тонус кожи", — сказала Ревкова.
Кроме того, по словам врача, достаточное поступление белка, витаминов группы В, антиоксидантов и омега-3 жирных кислот поддерживает эластичность кожи и здоровье сосудов. Обезвоживание, напротив, делает черты лица более уставшими и подчеркивает возрастные изменения.
Собеседница агентства добавила, что регулярная физическая активность улучшает микроциркуляцию, способствует насыщению тканей кислородом и положительно влияет на гормональный фон.
"Важным фактором является защита от ультрафиолетового излучения. Избыточное солнце запускает фотостарение — процесс разрушения коллагеновых волокон. Также следует учитывать уровень хронического стресса: повышенный кортизол ускоряет клеточное старение и ухудшает состояние кожи", — добавила Ревкова.