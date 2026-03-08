Губернатор Подмосковья поздравил с 8 Марта семью кавалера Ордена Мужества

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью кавалера ордена Мужества Олега Шорикова в Лобне и поздравил ее с Международным женским днем, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отмечается в сообщении, Шориков был мобилизован в октябре 2022 года. Прошел подготовку, попал в зону СВО, сражался на самых горячих участках фронта. За самоотверженность и отвагу награжден орденом Мужества (посмертно). У него остались мама Светлана Александровна, супруга Ирина и две дочери: 8-летняя Саша и 13-летняя Маша.

"Мы знаем, какая у вас дружная семья, как вы поддерживаете друг друга — вы большие молодцы. Девочки хорошо учатся, занимаются творчеством. Хочу пожелать вам здоровья и благополучия. Пусть в вашем доме всегда будет так же тепло и уютно, а мама и бабушка как можно чаще радуются успехам Саши и Маши", — сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Вдова героя Ирина рассказала, что Олег получил позывной "Пионер". В апреле 2024 года, доставляя боеприпасы на передовую, он попал под атаку дронов. Один из снарядов разорвался всего в нескольких метрах — боец получил тяжелое ранение. В полевых условиях ему оказали первую помощь, затем отправили в госпиталь. Олегу провели операцию. Однако, состояние оставалось тяжелым — 1 мая его сердце остановилось.