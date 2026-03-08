https://ria.ru/20260308/voprosy-2079318418.html
Вопросы Ближнего Востока должны сами решать страны региона, заявил Ван И
Вопросы Ближнего Востока должны сами решать страны региона, заявил Ван И
Народы Ближнего Востока являются истинными хозяевами этого региона, и ближневосточные вопросы должны решаться независимо странами региона, заявил в воскресенье... РИА Новости, 08.03.2026
