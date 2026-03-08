Рейтинг@Mail.ru
Вопросы Ближнего Востока должны сами решать страны региона, заявил Ван И
05:34 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/voprosy-2079318418.html
Вопросы Ближнего Востока должны сами решать страны региона, заявил Ван И
Народы Ближнего Востока являются истинными хозяевами этого региона, и ближневосточные вопросы должны решаться независимо странами региона, заявил в воскресенье... РИА Новости, 08.03.2026
в мире, ближний восток, китай, пекин, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Китай, Пекин, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей, Военная операция США и Израиля против Ирана
Вопросы Ближнего Востока должны сами решать страны региона, заявил Ван И

Ван И: вопросы Ближнего Востока должны решаться независимо странами региона

© AP Photo / Hasnoor HussainВан И
Ван И
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Народы Ближнего Востока являются истинными хозяевами этого региона, и ближневосточные вопросы должны решаться независимо странами региона, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.
"Народы Ближнего Востока - настоящие хозяева этого региона, и его дела (Ближнего Востока - ред.) должны решаться самими странами региона", - сказал Ван И.
Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.
Ван И призвал уважать суверенитет Ирана и других стран Персидского залива
