Рейтинг@Mail.ru
Тайваньский вопрос является внутренним делом КНР, заявил Ван И - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:36 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/vopros-2079321437.html
Тайваньский вопрос является внутренним делом КНР, заявил Ван И
Тайваньский вопрос является внутренним делом КНР, заявил Ван И - РИА Новости, 08.03.2026
Тайваньский вопрос является внутренним делом КНР, заявил Ван И
Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и основой его важнейших интересов, эту "красную линию" нельзя переступать, заявил в воскресенье министр... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T06:36:00+03:00
2026-03-08T06:36:00+03:00
в мире
китай
тайвань
пекин
ван и (политик)
всекитайское собрание народных представителей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942429939_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_889f04413dad08c759768f116809771c.jpg
https://ria.ru/20260305/kitaj-2078634846.html
https://ria.ru/20260214/kitaj-2074370103.html
китай
тайвань
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942429939_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fe06ae620eed23b7d2eb9b6cc73de65f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, пекин, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Тайвань, Пекин, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей
Тайваньский вопрос является внутренним делом КНР, заявил Ван И

Ван И: тайваньский вопрос является внутренним делом КНР

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 8 мар – РИА Новости. Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и основой его важнейших интересов, эту "красную линию" нельзя переступать, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции.
"Тайваньский вопрос относятся к внутренним делам Китая и является основой важнейших интересов Китая. Эту красную линию нельзя переступать или попирать", - сказал Ван И.
Центральный деловой район Пекина - Гомао - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Китай пообещал бить по сепаратистам, поддерживающим независимость Тайваня
5 марта, 04:46
Дипломат также отметил, что исторический процесс достижения полного воссоединения Тайваня с Китаем неостановим.
Пресс-конференция министра иностранных дел КНР проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая проходит в Пекине с 5 по 12 марта.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Попытка США отколоть Тайвань от Китая приведет к конфликту, заявил Ван И
14 февраля, 12:41
 
В миреКитайТайваньПекинВан И (политик)Всекитайское собрание народных представителей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала