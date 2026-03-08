Союзники США опасаются нехватки вооружений, пишет Politico

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Союзники США в Европе и Азии опасаются, что военная операция против Ирана приведёт к нехватке вооружений, которые они ранее закупили у Вашингтона, поскольку Пентагон стремительно расходует боеприпасы и перенаправляет поставки на нужды конфликта, пишет издание Politico со ссылкой на чиновников союзных стран.

КНДР. По данным издания, европейские государства, уже истощившие часть своих арсеналов из-за поставок оружия Украине , опасаются, что могут не получить закупленные у США системы вооружений и боеприпасы, необходимые для "сдерживания России". В Азии союзники Вашингтона также выражают обеспокоенность тем, что быстрый расход боеприпасов в ходе операции против Ирана может ослабить способность США сдерживать Китай

"Не должно быть секретом, что боеприпасы, которые уже применяются и будут применяться, — это именно те системы, которые все стремятся закупать в больших количествах", — заявил один из европейских чиновников.

Бывший сотрудник министерства обороны США отметил в беседе с изданием, что масштабная кампания против Ирана изначально не учитывалась при расчётах запасов вооружений. "Идея проведения крупной кампании против Ирана не была ни у кого в расчётах, когда оценивались запасы боеприпасов. Я не вижу, как добавление иранского фактора может улучшить эту математику", — сказал он.

Некоторые законодатели в США также выражают обеспокоенность состоянием военных запасов. Сенатор-республиканец Митч Макконнелл заявил в сенате, что американская армия "не готова" одновременно сдерживать Россию и Китай из-за нехватки боеприпасов.