Володин поздравил россиянок с Международным женским днем
08:38 08.03.2026 (обновлено: 08:39 08.03.2026)
Володин поздравил россиянок с Международным женским днем
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил женщин с Международным женским днём. РИА Новости, 08.03.2026
общество
вячеслав володин
госдума рф
международный женский день
Новости
общество, вячеслав володин, госдума рф, международный женский день
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Международный женский день

Володин поздравил россиянок с Международным женским днем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил женщин с Международным женским днём.
"Дорогие наши женщины, с Днем восьмого марта!… Для нас женщина - это наши мамы, наши бабушки, наши жены, наши дочери. Вы продолжатели нашего человеческого рода. Вы созданы для того, чтобы окружать теплом, заботой", - сказал Володин на видео, опубликованном в его канале на платформе Мах.
Он пожелал женщинам здоровья, удачи, добра и всего самого хорошего, что только можно.
"Пускай солнце светит ярче, когда вы выходите на улице, ну и, конечно, любовь согревает ваши сердца. С праздником! Пускай все будет хорошо!" - добавил председатель ГД.
Общество Вячеслав Володин Госдума РФ Международный женский день
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала