Рейтинг@Mail.ru
Иранские власти перешли к модели управления страной в кризисных условиях - РИА Новости, 08.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 08.03.2026
https://ria.ru/20260308/vlasti-2079413021.html
Иранские власти перешли к модели управления страной в кризисных условиях
Иранские власти перешли к модели управления страной в кризисных условиях - РИА Новости, 08.03.2026
Иранские власти перешли к модели управления страной в кризисных условиях
Иранские власти перешли к модели управления страной в кризисных условиях, стараются обеспечить население всем необходимым, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T17:41:00+03:00
2026-03-08T17:41:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078181649_0:793:2232:2048_1920x0_80_0_0_a1999df8ced19651ebd664b3c3bf12b2.jpg
https://ria.ru/20260308/arakchi-2079405080.html
https://ria.ru/20260308/ssha-2079375729.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078181649_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ad0d1a4120f10093509b7fd8aef8801.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иранские власти перешли к модели управления страной в кризисных условиях

РИА Новости: иранские власти стараются обеспечить население всем необходимым

© REUTERS / Majid AsgaripourИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Иранские власти перешли к модели управления страной в кризисных условиях, стараются обеспечить население всем необходимым, заявила РИА Новости официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
"Представители руководящих органов по все стране - от национального уровня до уровня провинций, городов и даже деревень - сейчас стараются обеспечить бесперебойное предоставление услуг населению. Для противодействия особой ситуации были задействованы национальный потенциал и подходы для управления страной в условиях кризиса", - сказала агентству официальный представитель.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Иран атакует не соседние страны, а активы США в них, заявил Аракчи
Вчера, 16:51
По словам Мохаджерани, иранская экономика на протяжении многих лет сталкивалась с внешним давлением и санкциями, этот опыт привел к формированию различных механизмов повышения экономической устойчивости.
"Также разрабатываются и реализуются пакеты мер поддержки и программы экстренной помощи гражданам и экономическим операторам для минимизации негативных последствий текущих условий для жизни людей", - отметила официальный представитель.
По словам Мохаджерани, один из основных приоритетов иранских властей в нынешних условиях - поддержание нормальной жизни и обеспечение населения основными услугами.
"Несмотря на давление и угрозы, распределение товаров первой необходимости, (работа - ред.) энергетической сети, предоставление медицинских и других социальных услуг продолжаются", - добавила представитель правительства.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
США обсуждают установление контроля над иранским островом Харк, пишет Axios
Вчера, 14:10
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала