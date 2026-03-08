Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото

Иранские власти перешли к модели управления страной в кризисных условиях

ТЕГЕРАН, 8 мар - РИА Новости. Иранские власти перешли к модели управления страной в кризисных условиях, стараются обеспечить население всем необходимым, заявила РИА Новости официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

"Представители руководящих органов по все стране - от национального уровня до уровня провинций, городов и даже деревень - сейчас стараются обеспечить бесперебойное предоставление услуг населению. Для противодействия особой ситуации были задействованы национальный потенциал и подходы для управления страной в условиях кризиса", - сказала агентству официальный представитель.

По словам Мохаджерани, иранская экономика на протяжении многих лет сталкивалась с внешним давлением и санкциями, этот опыт привел к формированию различных механизмов повышения экономической устойчивости.

"Также разрабатываются и реализуются пакеты мер поддержки и программы экстренной помощи гражданам и экономическим операторам для минимизации негативных последствий текущих условий для жизни людей", - отметила официальный представитель.

По словам Мохаджерани, один из основных приоритетов иранских властей в нынешних условиях - поддержание нормальной жизни и обеспечение населения основными услугами.