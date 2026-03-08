Президент Бразилии отменил визит в США из-за ситуации вокруг Ирана

МЕХИКО, 8 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва отменил запланированный на вторую половину марта визит в Вашингтон из-за вооружённого конфликта с Ираном, сообщил министр сельского хозяйства страны Карлус Фавару.
"(Президент Лула - ред.) просил меня сопровождать его в этой поездке (в США - ред.), которая должна была состояться во второй половине марта, но из-за войны эта поездка была отложена", - заявил Фавару журналистам в городе Куяба, его слова приводит издание Brasil 247.
По словам министра, повестка визита включала переговоры между Бразилией и США по вопросам торговли, в том числе по пошлинам на сельскохозяйственную продукцию, он должен был начаться 16 марта. Среди запланированных мероприятий также был форум в Вашингтоне, посвящённый продвижению бразильской говядины на американском рынке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.