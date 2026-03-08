Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии отменил визит в США из-за ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
03:11 08.03.2026
Президент Бразилии отменил визит в США из-за ситуации вокруг Ирана
Президент Бразилии отменил визит в США из-за ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 08.03.2026
Президент Бразилии отменил визит в США из-за ситуации вокруг Ирана
Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва отменил запланированный на вторую половину марта визит в Вашингтон из-за вооружённого конфликта с Ираном, сообщил... РИА Новости, 08.03.2026
2026-03-08T03:11:00+03:00
2026-03-08T03:11:00+03:00
в мире
сша
бразилия
иран
сша
бразилия
иран
в мире, сша, бразилия, иран
В мире, США, Бразилия, Иран
Президент Бразилии отменил визит в США из-за ситуации вокруг Ирана

Лула да Силва отменил мартовский визит в США из-за ситуации вокруг Ирана

МЕХИКО, 8 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва отменил запланированный на вторую половину марта визит в Вашингтон из-за вооружённого конфликта с Ираном, сообщил министр сельского хозяйства страны Карлус Фавару.
"(Президент Лула - ред.) просил меня сопровождать его в этой поездке (в США - ред.), которая должна была состояться во второй половине марта, но из-за войны эта поездка была отложена", - заявил Фавару журналистам в городе Куяба, его слова приводит издание Brasil 247.
По словам министра, повестка визита включала переговоры между Бразилией и США по вопросам торговли, в том числе по пошлинам на сельскохозяйственную продукцию, он должен был начаться 16 марта. Среди запланированных мероприятий также был форум в Вашингтоне, посвящённый продвижению бразильской говядины на американском рынке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Американский военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Скотт Риттер раскрыл, что на самом деле не так в войне с Ираном
