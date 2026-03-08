https://ria.ru/20260308/vino-2079309447.html
Винодел научил, как правильно выбрать вино на 8 марта
Винодел Стржалковский: при выборе вина надо смотреть на его плотность и сладость
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости.
Как не ошибиться в выборе вина на праздник и какой сорт предпочесть для себя или в подарок, рассказал агентству "Прайм"
владелец исторической винодельни Scarpa Евгений Стржалковский.
Сначала следует оценить вино по таким характеристикам, как плотность, сладость, кислотность и насыщенность танинами.
"Нужно понять, вино из каких сортов винограда наиболее соответствует вашим предпочтениям. Ведь каждый из них обладает характерными свойствами", — добавляет винодел.
Любителям кислотных белых вин стоит обратить внимание на сорта совиньон блан, пино гриджо и рислинг. Если нужна меньшая кислотность – на шардоне и вионье. Интересные варианты есть как у импортных, так и у российских производителей.
Изобилие сортов красных вин дает широкий выбор – от свежего ягодного вкуса до сложных насыщенных ароматов. Важен и регион изготовления, а также событие, для которого вы выбираете напиток – обычный ужин, романтическая встреча или в подарок, заключил Стржалковский.