Винодел научил, как правильно выбрать вино на 8 марта

МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Как не ошибиться в выборе вина на праздник и какой сорт предпочесть для себя или в подарок, рассказал Как не ошибиться в выборе вина на праздник и какой сорт предпочесть для себя или в подарок, рассказал агентству "Прайм" владелец исторической винодельни Scarpa Евгений Стржалковский.

Сначала следует оценить вино по таким характеристикам, как плотность, сладость, кислотность и насыщенность танинами.

« "Нужно понять, вино из каких сортов винограда наиболее соответствует вашим предпочтениям. Ведь каждый из них обладает характерными свойствами", — добавляет винодел.

Любителям кислотных белых вин стоит обратить внимание на сорта совиньон блан, пино гриджо и рислинг. Если нужна меньшая кислотность – на шардоне и вионье. Интересные варианты есть как у импортных, так и у российских производителей.