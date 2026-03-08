https://ria.ru/20260308/veteran-2079327012.html
Ветеран СВО рассказал, как ВС России помогали украинским детям в 2022 году
Ветеран СВО рассказал, как ВС России помогали украинским детям в 2022 году - РИА Новости, 08.03.2026
Ветеран СВО рассказал, как ВС России помогали украинским детям в 2022 году
Российские военные под Киевом в 2022 году оказывали помощь украинским детям, прятавшимся в подвалах от обстрелов со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости ветеран... РИА Новости, 08.03.2026
в мире, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
Ветеран СВО рассказал, как ВС России помогали украинским детям в 2022 году
Челентано: ВС РФ помогали украинским детям, прятавшимся в подвалах от огня ВСУ
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские военные под Киевом в 2022 году оказывали помощь украинским детям, прятавшимся в подвалах от обстрелов со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости ветеран СВО, участник операции в Гостомеле, оператор-испытатель БПЛА "Овод" с позывным "Челентано".
"Мирных людей было много. Там не один, ни две бабушки ходило. Ни там одна семья… Они боялись выходить… Потому что украинским формированиям было без разницы по кому лупить. Лупили по гражданским… Они там переместились в подвалы, основная масса людей, когда мы спускались к ним вниз, они наоборот к нам с просьбами обращались там. Есть ли там еда, салфетки, вода… брали детям в подвале питание, воду, салфетки, памперсы, пеленки. То, что мирняк просил, то им и давали", - рассказал агентству участник СВО с позывным "Челентано".
По словам ветерана, сейчас украинская пропаганда намеренно пытается извращать именно эти случаи оказания помощи украинским детям со стороны российских военных. При этом сами российские военные под Киевом
не нуждались ни в провианте, ни в каких-либо иных предметах первой необходимости, так как система снабжения была надежно налажена и бесперебойно функционировала.
"У нас с обеспечением все было хорошо. Бойцы частенько там, у нас тыловая колонна приезжала", - отметил ветеран.